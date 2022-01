Lo de las mentiras, medias verdades y demás no es cosa nueva sino una vieja tradición. Otra cosa es que a muchos nos ha pillado el año sin fuerzas para pelear contra los amigos de las conspiraciones y quienes sólo saben responder a los problemas que nos rodean con enrabietadas ficciones. Ver el primer aniversario del asalto al Capitolio y el enfrentamiento en ese país entre verdades irrefutables y falsedades igualmente probadas me despierta perplejidad e inquietud, pero aquí mismo los embustes y calumnias también corren que se las pelan y valgan como ejemplos los escritos de algunos columnistas de esta casa esta misma semana. Así, Javier Vizcaíno y Jorge Nagore no salen de su indignación ante la campaña de infundios y ataques que se ha levantado contra el ministro de Consumo por manifestar su preocupación por el daño que generan las macrogranjas, que no la ganadería en general. Bulo sobre bulo, como el que Xabi Larrañaga sostiene que la COPE ha aireado de la ministra Montero y "la multiplicación por 100 de su patrimonio desde que llegó al Congreso"... Estamos a día 9 y ya agotados de tanta patraña, así que no me extraña que en medio de la pasada Cabalgata de Pamplona, desde una de las carrozas gritaran "¡poneros la mascarilla, los de los balcones, coño!" Estamos para poco.