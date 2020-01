Detección precoz e investigación

Prevención, programas de detección precoz e inversión en investigación son las principales herramientas para avanzar en la lucha contra el cáncer, la enfermedad que mas muertes causa a día de hoy en Navarra, y prácticamente en toda Europa, a pesar de que en determinados tipos de tumor la esperanza de vida va en aumento gracias precisamente a la detección temprana y a la personalización de los tratamientos. Solo en Navarra se diagnostican al año cerca de 3.400 casos de cáncer. Precisamente esta semana el Gobierno de Navarra lanzaba una nueva fase del programa de detección precoz de cáncer de colon y recto en Navarra, iniciado en 2014, que junto con el de detección precoz de cáncer de mama, el más veterano puesto en marcha en el año 1990, son dos de los programas de cribado de enfermedades con los que cuenta. La participación ciudadana es clave para lograr los objetivos planteados, entendiendo que no hay mejor medicina que la prevención de las enfermedades cuando esto es posible. Los resultados de las tres ediciones anteriores de este programa destacaban precisamente la alta participación de los ciudadanos y ciudadanas navarras, la más alta del Estado con un 75%, siendo algo superior en mujeres que en hombres. Es importante tener en cuenta que gracias a estos programas la mayoría de tumores invasivos se diagnostican en estadios precoces, lo que permite abordar la enfermedad con tratamientos mucho menos agresivos que los que se precisan cuando el cáncer está en una fase más avanzada y se reducen así los efectos secundarios. Desde el Departamento de Salud se hace un llamamiento en este sentido para concienciar de la importancia de acudir a este tipo de pruebas cuya realización no supone apenas nada para los pacientes pero que puede suponer la vida en muchos casos. La prevención es la mejor aliada, pero junto a ella es preciso seguir avanzando en investigación, lo que exige una gran inversión pública que no siempre llega. Justo en los mismos, días los científicos del Instituto Sloan Kettering de Nueva York, liderado por el oncólogo español Joan Massagué, lograban un gran descubrimiento en la lucha contra el cáncer que abre una vía para posibles tratamientos de metástasis en el futuro. Los expertos han acogido este avance con esperanza y con cautela, ya que siendo una buena noticia y una vía de investigación sobre la que avanzar, su posible aplicación clínica en un tratamiento puede tardar años, como ocurre en este tipo de descubrimientos.