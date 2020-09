Martín Villa ante la justicia

No es casualidad que más de setenta exministros y altos cargos de PP y PSOE, entre ellos el franquista Rodolfo Martín Villa y el exvicepresidente de Felipe González, Alfonso Guerra, suscribiesen un manifiesto de apoyo al Rey Juan Carlos I, defendiendo su presunción de inocencia y recordando su legado en estos más de 40 años de democracia. No es para menos, nuestro emérito bien merece un respaldo por haber dedicado el 90% de su reinado a hacer negocios con sus poderosos amigos y no declarar un duro al fisco. Tampoco chirría que expresidentes de la democracia española se hayan puesto del lado del exministro Martín Villa que hoy responde ante la juez argentina Servini por doce muertes en la Transición, entre ellas la barbarie policial de Sanfermines de 1978. Para tapar las vergüenzas el poder siempre se alía. Sobre todo cuando todos han tenido mejor suerte a través de grandes compañías o fundaciones bien remuneradas. En el caso de Martín Villa en Endesa, Sogecable... "La Transición no fue perfecta", dice Zapatero. La teoría de la Policía descontrolada por sectores ultras: este recurso no me vale. ¿Acaso por ello las víctimas de aquellos crímenes no tienen derecho a depurar las responsabilidades y a que se haga justicia después de 40 años? Que se lo digan si no a Fermín Rodríguez que perdió a su hermano un 6 de julio de 1978. Y desde entonces no ha dejado ni un solo día de luchar por investigar lo no investigado. Y desclasificar informes ocultos. Lo hubiéramos hecho tod@s.