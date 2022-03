A propósito de la OF 52/2022, de 7 de marzo

"Respetar a las personas con discapacidad evidencia lo avanzado de una sociedad"

habitualmente la Comunidad Autónoma de Navarra suele figurar en la zona alta de la clasificación en la mayoría de comparativas respecto al resto de comunidades en diferentes cuestiones. Ahora bien, hasta ahora éramos el farolillo rojo en cuanto a normativa reguladora de la expedición de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad se refiere. Éramos la única sin ella de las diecisiete comunidades autónomas.

En las últimas dos décadas han pasado por el Gobierno foral partidos políticos de todos los colores. Al parecer no era un tema prioritario para ninguno de ellos. Afortunadamente 2022 va a ser el año en el que, por fin, se publique una normativa que regule este asunto tan importante para las personas con movilidad reducida. En Cataluña, por ejemplo, cuentan con una desde el año 2002.

Un alto cargo del Gobierno de Navarra, que no tiene nada que ver con Derechos Sociales, siempre me dice que si algo debemos corregir en las instituciones es su lentitud. Para muestra un botón: se inició el procedimiento para la elaboración de la OF 52/2022, por la que se regula la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos para Personas con Discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra, el 25/02/2021. Es decir, ha pasado más de un año. Y estamos hablando de una normativa nada polémica, en comparación con otras, y para la que la iniciativa ciudadana #OkupasMotorizados entregó un borrador, basado en las existentes en otras comunidades. Por fin, ha llegado el momento de su publicación en el BON.

Como somos de naturaleza optimista pensaremos en aquello de que "nunca es tarde si la dicha es buena". En este caso la dicha es muy buena ya que ha llegado el momento en Navarra de que este asunto deje de ser una competencia exclusivamente municipal pasando a ser regulado por el Gobierno de Navarra.

Esto significa que se unifican los formatos de las tarjetas, así como los criterios y campos a cumplimentar. Hasta ahora cada uno de los 272 municipios navarros establecía las normas a cumplir. Y es por eso que nos encontrábamos con tarjetas vacías, sin un solo dato, o tarjetas cumplimentadas a bolígrafo o máquina de escribir. Algo totalmente inaceptable cuando se cumple casi un cuarto de siglo XXI. ¿Alguien podría imaginar, por ejemplo, un DNI cumplimentado a mano? Evidentemente no. ¿Cómo puede suceder esto con las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida?

Desde nuestra iniciativa ciudadana comenzamos, hace más de tres años, a compartir fotografías de vehículos okupas motorizados que aparcan en las plazas PMR sin la correspondiente tarjeta (durante un minuto, dos, cinco, media hora o más; para comprar un café o el pan; en el colegio o en un centro comercial; para hacer carga o descarga o lo que sea) pero, en pocos meses, descubrimos que además de estos comportamientos egoístas y censurables había otros que no habíamos imaginado. Nos referimos al uso ilícito de las tarjetas. Como no podía ser de otra forma, la utilización de estas tarjetas confiere una serie de derechos así como una serie de obligaciones. Entre estas últimas, las tres más importantes son: solo puede ser utilizada en presencia de la persona titular, hay que mantenerla actualizada y siempre debe ser colocada para que sea visible completamente desde el exterior.

Por eso insistimos y rogamos a los distintos cuerpos policiales su actuación implacable cuando cualquiera de estas tres obligaciones no se cumpla. La gran mayoría de titulares de tarjeta PMR las cumple a rajatabla, como debe ser. Ese pequeño porcentaje que incumple nos hace mucho daño al colectivo y nos produce vergüenza ajena su comportamiento. Como dice una activa colaboradora "tenemos al enemigo en casa". Se refiere a aquellas personas capaces de utilizar una tarjeta que no es suya, esté vivo o no el familiar o amigo. Aquellas que utilizan una fotocopia. Las que usan una tarjeta caducada y a aquellas que esconden en su parabrisas la tarjeta por cualquiera de los motivos anteriormente citados. Si no tienes nada que esconder, por favor, coloca la tarjeta de manera que desde el exterior se puedan comprobar todos los datos.

Otra de las cosas que va a cambiar con la entrada en vigor de esta OF es la creación de un registro único de todas las tarjetas expedidas en Navarra. Hasta la fecha no se podía saber ni siquiera el número de tarjetas vigentes en nuestra provincia. Esta base de datos, que será mantenida por el Gobierno de Navarra, a la que tendrán acceso las diferentes policías locales así como la Policía Foral permitirá un mayor control que redundará en un menor fraude.

Desde la entrada en vigor de la norma, las personas titulares de tarjeta disponen de un año para ir solicitando las nuevas en sus respectivos ayuntamientos.

Desde nuestra iniciativa ciudadana queremos agradecer a todas las personas, asociaciones e instituciones que han colaborado en este proceso y lo han hecho posible. De esta forma podremos hablar de un antes y un después a partir del momento en el que la OF entre en vigor. Me gustaría destacar a dos personas: Luis Campos, director general del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales por su buen hacer, disposición a colaborar y su cercanía; y a Santiago Lesmes por su colaboración desinteresada y por ser el autor del borrador de esta normativa.

Como dijimos desde nuestra aparición allá por el mes de enero de 2019, ojalá la iniciativa ciudadana #OkupasMotorizados desaparezca cuanto antes y que dejemos de recibir fotografías enviadas por esas infatigables personas –más de 500– que colaboran con nosotros.

El día que las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad sean invisibles a los ojos de las personas sin tarjeta y el uso de las mismas sea el correcto será un gran día para toda la sociedad.

Por favor, respetemos a las personas con discapacidad y sigamos avanzando como sociedad. De ser así, los titulares de tarjetas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida lo agradeceremos... y mucho.

El autor es promotor de la iniciativa ciudadana #OkupasMotorizados