Toni Lato: "Dimos un paso muy importante hacia el objetivo"

Toni Lato fue el protagonista de la victoria del equipo ayer ante el Deportivo Alavés gracias a su gol, que significó tres puntos para el equipo rojillo. El futbolista valenciano ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en Tajonar para explicar sus sensaciones tras el triunfo, que acerca a Osasuna al objetivo de la permanencia. "Llevábamos dos partidos que no nos estaban saliendo las cosas y al final creo que el trabajo que está haciendo el equipo tenía que dar sus frutos. Sabíamos que era un partido complicado, salimos a por todas y sacamos tres puntos muy importantes", ha confesado Lato.

"No han sido momentos muy fáciles para mí, han sido más bien difíciles este año. Cuando llevas años trabajando tienes ganas de que salgan las cosas y encima poder ayudar así al equipo con una victoria importante para nosotros, la verdad es que me emocioné mucho. Aquí me he sentido muy arropado dede el primer momento, como si estuviera en casa, y al final eso se trasmite y se nota. Estoy muy agradecido con los compañeros y con toda la gente que pertenece a Osasuna", ha afirmado.

Lato ha dado valor a la victoria conseguida en Mendizorroza, que sitúa a Osasuna con 38 puntos, muy cerca del objetivo de permaecer una temporada más en la máxima categoría. "Sabíamos que eran vitales los tres puntos y dimos un paso muy importante hacia el objetivo. Sabemos que matemáticamente no está resuelto, pero que dimos un paso importante y nos falta poder hacer los tres puntos ante el Leganés, que sabemos que ellos también los necesitan, pero somos conscientes de que podemos certificar prácticamente la salvación", ha explicado.

"La verdad es que con 38 puntos vemos el partido del sábado de otra forma. Eran tres puntos vitales para nosotros, y volver a este rendimiento del equipo, que es el que ha dado durante todo el año, y tener los 38 puntos, hace verlo de otra forma, pero tenemos que salir con la misma mentalidad para conseguir los tres puntos y dejar la salvación prácticamente cerrada", ha concluido.