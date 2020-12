Denuncia de la Federación de Peñas de Osasuna ante la junta electoral por el uso de DNI en las elecciones a la Asamblea

El presidente de la Federación de Peñas de Osasuna, Benjamín Rekarte, ha enviado a la junta electoral la denuncia que han venido expresando en las últimas fechas distintos socios de Osasuna acerca de la utilización de sus DNI y firmas con fines para los que no se les habían solicitado. La denuncia ante la junta electoral expresa dos circunstancias, la conocida expuesta en los medios y redes sociales de algunos socios, y otra en cuanto a la consecución de información del presidente de las peñas en una cita que tuvo en el club y para la que encontró dificultades.

"En los días previos al día de la votación he recibido en mi calidad de presidente de la Federación de Peñas de Osasuna-Beti Gorri múltiples denuncias de soci@s que se están sintiendo utilizados tras haber cedido fotocopia (del DNI) y firma para un fin ajeno al que pretendían", expone. "De confirmarse las sospechas, presuntamente se pretendería suplantar al soci@ simulando un voto por correo para el que no se ha dado autorización. He de recordar que el voto es personal y debe de ser emitido por el propio soci@. Nunca puede ser delegado, porque los estatutos del Club Atlético Osasuna no contemplan el voto delegado en las elecciones a compromisari@".

"Emplazando a dich@s soci@s a que acudan en calidad de observadores al recuento de los votos por correo el próximo domingo 6 de diciembre, de esta manera y en el caso que alguien haya emitido el voto en su nombre, suplantándole como soci@, podrá denunciarlo ante la mesa", expone sobre este tema.

El otro asunto que denuncia es el que afecta a la cesión de información por parte del club. "Habiendo solicitado hora y día en las oficinas del Club para poder visualizar el listado correspondiente al millar al que pertenezco, me he encontrado con un listado general de soci@s con más de 15.000 soci@s con derecho a voto ordenado únicamente por orden alfabético. Haciendo muy complicado en el poco tiempo del que se dispone (recuérdese que se va con hora y tiempo limitado) poder ver el millar en el que se presentan l@s candidat@s".

En el escrito enviado a la junta electoral, Benjamín Rekarte insiste en las tesis que se han venido manejando desde la Federación de Peñas, que ha tratado este asunto entre los miembros de la junta directiva, y que van por la línea de velar por la claridad de las votaciones de mañana en el Navarra Arena y erigirse en interventores ante el proceso. "Quiero manifestar que desde la Federación de Peñas de Osasuna-Beti Gorri vamos a permanecer atentos y velar porque el proceso sea limpio y conforme a los estatutos del Club. Para ello, acudiremos en calidad de observadores, esperando todo se desarrolle correctamente conforme a los estatutos del Club". A las elecciones se han presentado más de 900 candidatos.