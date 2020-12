Braulio ve muy difícil que haya movimientos en Osasuna en el mercado de invierno

Braulio ha comentado esta tarde en rueda de prensa que es "muy difícil" que en el mercado de invierno haya movimiento en Osasuna, tanto en incorporaciones como en salidas. El director deportivo del club rojillo ha explicado que considera que la plantilla ha mejorado respecto a la temporada pasada, por lo que no es necesario ir al mercado de fichajes. Además, la situación económica del club lo hace más difícil todavía. Braulio también ha lamentado las numerosas lesiones de la plantilla, lo que la ha mermado en estos primeros meses de competición.

"Se había pensado en que el público entrara en marzo, y las previsiones son peores. Veo muy difícil que pase algo. Lo único que pido es que estemos todos sanos, siendo así el entrenador tendrá muchas opciones" apuntó Braulio. "Creo que hemos reforzado bien al equipo, y lo digo ahora en la situación que estamos. Hemos traído al mejor lateral izquierdo de Segunda, a Calleri, que llevábamos tiempo detrás de él, a Budimir, a Lucas, a Jony, que se lo hemos quitado a media Primera División. Todo esto nos hace mejores, pero tienen que estar sanos", explicó el director deportivo.

En el apartado de posibles salidas, y teniendo en cuenta que Osasuna tiene una plantilla amplia, Braulio apuntó que este año es muy "distinto y complicado", por lo que no considera que en esta ocasión se pueda hablar de plantilla larga. "Te caen cuatro jugadores por covid y ya no es tan amplia. Tenemos la Copa, se pueden hacer cinco cambios por partido... Igual que otros años reconozco que es mejor tener una plantilla más corta, creo que este año no es un problema tener una plantilla larga".

Agradecido por la confianza

Barulio, renovado recientemente hasta 2022, ha agradecido "de corazón" al presidente que "en una situación como la actual se renueve la confianza en el proyecto deportivo". "Creo que es algo que dice muchísimo de este club. Cuando se dice que Osasuna es diferente no son solo palabras". Sobre el momento que atraviesa el equipo, Braulio reconoció que son momentos "complicados", pero también apuntó que los dos años anteriores habían sido "idílicos". "Quizás esto da más dramatismo a la situación de lo que marca la clasificación", opina.

El director deportivo aseguró que Cata y él arriesgaron "mucho" cuando vinieron en Osasuna, pero también que acertaron "de pleno". "He tenido opciones para salir, pero nunca me lo planteé. Siento muy adentro dónde estoy, este club, para mí estar en Osasuna es mi pasión" ha dicho Braulio.