Arrasate tiene crédito

Que Osasuna y Jagoba Arrasate no pasan por su mejor momento es igual de innegable como reconocer que el rendimiento que firmó el equipo el pasado curso fue algo utópico, lejano a la realidad del objetivo del club navarro, que no es otro que –tal y como dijo Braulio Vázquez– "acabar en el puesto 17".



Un puesto que ahora mismo está cerca del alcance rojillo (son tres los puntos que separan a los rojillos de la posición que actualmente ocupa el Real Valladolid), a pesar de que las sensaciones que muestra el conjunto rojillo, que encadena doce jornadas sin ganar, hacen presagiar lo contrario.



A diferencia de otros equipos, en los que se ha tomado la decisión de prescindir del técnico, en Osasuna no se plantean, tal y como afirmaron a este periódico desde diferentes estamentos del club ayer, relevar a la persona que devolvió a la entidad a la máxima categoría. La misma persona que recuperó la conexión con la grada.



La máxima entre las voces autorizadas es remitirse a la rueda de prensa de la renovación de Braulio, en la que tanto director deportivo y presidente afirmaron estar con el técnico vizcaíno "hasta el final".



Cabe recordar que en el mundo del fútbol, el entrenador es la primera figura reemplazada para tratar de querer cambiar la dinámica del equipo. Osasuna, hasta la fecha, es penúltimo clasificado, con quince puntos en dieciocho jornadas, a tres de los puestos de permanencia que marca el mencionado Valladolid.



La afición, unánime en su futuro. Sin el plebiscito del público cada quince días ante la imposibilidad de poder regresar al remozado El Sadar, los aficionados rojillos han encontrado en las redes sociales el medio para pronunciarse en favor del técnico vizcaíno, y así lo hicieron saber en el día de ayer, hasta el punto que la figura de Jagoba Arrasate resultó ser tendencia en la red social Twitter.





Mal partido de Osasuna e inesperado por el buen trabajo de los últimos partidos. Toque de atención en toda regla! En el día en el que otros equipos despiden a sus entrenadores es el momento de creer en Jagoba y el equipo! Somos de otra pasta! ???????? #GranadaOsasuna — Iñaki Ciordia (@Inaki_Ciordia) January 12, 2021

Jagoba Arrasate lo lolo lo lo pic.twitter.com/VLwhEOVxPn — jose luis (@joselulazaro) January 12, 2021

Del barco de Jagoba no nos bajamos ???? — A I N H O A (@ainhmnrrz) January 12, 2021

Triste, enfadada y fuerísima del barco de Enric Gallego.

Muy dentro del de KB11.



Y en el de Jagoba siempre.



En las malas mucho más.

???? — L E I R E ?? (@leire__ag) January 12, 2021

Leo a gente diciendo que prefieren echar a Jagoba y quedarse en Primera que bajar a Segunda.

Yo prefiero bajar a Segunda con Jagoba que cambiar de entrenador ahora y empezar de 0 con alguien que igual ni mejore el equipo. Jagoba se merece como mínimo terminar la temporada. — Aroa (@aroacosin) January 13, 2021

para mi Jagoba es pasado, presente y futuro de Osasuna y ni me planteo, ni imagino un osasuna sin él en un futuro próximo.

confianza ciega en Jagoba, pase lo que pase. — Taps (@navarradeporte) January 12, 2021

Este clamor de los aficionados, pues son ya varias las ocasiones después de un partido de Osasuna en las que los aficionados alzan la voz para pronunciarse sobre la continuidad del técnico. Como en todos sitios, también hay lugar para la opinión contraria, que solicita su cese, peroEl preparador de Berriatua,, llegó a Osasuna en verano de 2018. Jagoba Arrasate tardó poco en reenganchar a una afición rota con el equipo al no cumplirse las expectativas generadas la campaña anterior con Diego Martínez. Y el equipo fue llevado en volandas por la afición en El Sadar, donde no cedió los tres puntos 31 partidos después de que Arrasate debutara en el banquillo.Conde entrenadores que más partidos han dirigido en la historia a Osasuna. Al técnico vizcaíno le preceden José Antonio Camacho (105), a quien igualará este domingo, y José Ángel Ziganda (106), al que dará caza en Valencia.