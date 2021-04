Javi Martínez: "Tengo la espina clavada de no haber podido celebrar el gol con la gente"

Javi Martínez ha comparecido este jueves en una rueda de prensa después de estrenarse como titular y como goleador en Primera División. Esbozando una sonrisa, el canterano se ha mostrado con los pies en el suelo, consciente de lo mucho que ha trabajado para llegar hasta donde está.

"Evidentemente estoy muy contento. Fue una tarde mágica para mí y para toda Soria", ha comenzado expresándose el jugador de Ólvega, que ha reconocido haber recibido "muchos mensajes, no he estado muy pendiente porque no he tenido mucho tiempo, pero mi familia sí que me ha trasmitido la cercanía que ha habido con mi debut como goleador y al final en Soria, que somos menos gente que en Navarra hay menos futbolistas que llegamos y es algo menos normal para los vecinos".

La situación en la que el canterano ha anotado su primer gol en la máxima categoría ha sido completamente diferente a la que se imaginaba, dada las circunstancias. "Yo cuando de pequeño me imagino un debut como titular lo imagino con el estadio a rebosar, siendo una caldera como ha sido siempre y tengo esa espina clavada de no haber celebrado el gol con toda la gente", ha revelado.

Preguntado si el gol significa haber cerrado un ciclo de formación, el centrocampista ha admitido que "todavía no ha terminado la temporada, sigo con dorsal del filial, pero yo siempre que me han dicho que tengo que bajar con el Promesas lo he hecho con buena cara y con ganas de ayudar. Esa decisión no me compete a mí".

Analizando su proyección, Javi Martínez ha valorado que la suya "no ha sido una irrupción rápida como por ejemplo la de Moncayola. Llevo casi cuatro años entrenando con el primer equipo y he sido algo más pausado. Estoy contento porque cuando ves pasar el tiempo y no tienes minutos te entran las prisas y creo que yo he sabido llevar la situación".

Calleri fue el culpable de su gol. El argentino le habilitó solo ante Jaume Doménech y Javi Martínez se lo agradeció nada más anotar el tanto. "Se alegraba por mí y le di las gracias. Me ha dado un pase de gol, el primero de mi carrera en Primera División y no lo voy a olvidar", ha señalado un jugador que ha apuntado que hay que darle mérito a los "40 puntos y el valor que tienen. El míster decidirá, esto es un equipo de Primera División y los minutos no se regalan".

A sus 21 años, a Javi Martínez le ha tocado vivir la peor cara del fútbol cuando las cosas no van bien."Tengo una anecdota, que es el día de la ida en Elche. La vuelta al vestuario después que no salen bien las cosas en el fútbol y yo llegué a casa al día siguiente y le dije a mi madre que me había impactado ver un vestuario de Primera División así. La tensión, gritos de enfado o tristeza. Este equipo no ha cambiado del quehacer cotidiano. Hemos llevado las mismas rutinas y se ha visto reflejado en el campo", ha desvelado y no ha ocultado su satisfacción por "debutar como titular en el estadio del equipo que te lo ha dado todo, meter el gol y con victoria, fue un escenario inimaginable ayer".

Además, Javi Martínez ha dado un consejo a los canteranos que esperan su oportunidad y que ahora están en el Promesas y en las categorías inferiores del club. "El río siempre sigue su cauce y al final no hay que fijarse en la trayectoria de otros jugadores. Cada uno tiene sus tiempos y a mí me ha costado cuatro años. A otros les costará menos y tienen que trabajar al máximo todos los días", ha comentado.