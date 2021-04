'Osasuna 1920-2020. Valiente y luchador' se distribuirá a los socios desde el próximo martes

'Osasuna 1920-2020. Valiente y luchador' es el título del libro editado por el Club Atlético Osasuna para conmemorar su centenario y que ha sido presentado este viernes, Día Internacional del Libro, en el Palacio del Condestable de Pamplona. El presidente de la entidad rojilla, Luis Sabalza, ha sido el encargado de abrir el acto.

"Hemos elegido el día de hoy porque como ya sabéis se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro y nos ha parecido una fecha importante para poner en valor nuestra historia a través de esta magnífica obra escrita por el periodista Félix Monreal y coordinada y diseñada por el periodista Javier Errea", ha explicado. "'Osasuna 1920-2020. Valiente y luchador' es el título de este libro que hemos editado en castellano y euskera. A lo largo de sus más de 300 páginas, el libro rinde homenaje a quienes tuvieron la brillante idea de fundar nuestro club y a quienes, generación tras generación, lo han ido cuidando y manteniendo para que hoy en día sea uno de los principales clubes del fútbol español", se ha felicitado.

A su lado han estado los dos principales autores del libro, los periodistas Félix Monreal y Javier Errea. "Tengo que decir que el libro que tenéis en vuestras manos es un libro hecho desde el cariño por un osasunista. Para mí supone un orgullo como periodista. Quiero agradecer a los dirigentes osasunistas en la persona de su presidente la confianza que han depositado en mí para hacer esta obra. Todos los que siguen la actualidad osasunista sabem que mantenemos discrepancias en algunos aspectos, pero tengo que decir que no he recibido ni sugerencias ni censuras. He escrito lo que me dictaba mi experiencia", ha explicado Monreal. "No es una historia cronológica ni hemos pretendido recoger la historia al mínimo detalle, para eso harían falta varios volúmenes. El producto final es un libro de historias, hay historias de jugadores, de entrenadores, de presidentes, de empleados, sale también la afición, y de los campos de Osasuna", ha resumido Monreal. "Creo que es un libro fácil de leer", ha destacado.





¿Cuándo y cómo recoger el libro?

El club pondrá a disposición de los socios de las categorías Adulto y Grada Joven un ejemplar del libro de forma gratuita a partir del próximo martes. El libro se podrá recoger en la tienda oficial del club en el estadio de El Sadar en horario comercial presentando el original del DNI y del carnet de socio de la presente temporada. El socio deberá firmar un recibí en el momento de la entrega del libro, en el que podrá elegir además si desea que el ejemplar esté en castellano o en euskera. Un socio podrá retirar más de un libro para sus familiares o amigos, pero deberá aportar el original del DNI y del carnet de socio de todas las personas en nombre de las que retira los ejemplares. Asimismo deberá firmar un recibí tras la entrega. Los socios que estén inscritos en las visitas guiadas para ver el estadio de El Sadar podrán recogerlo en la tienda al finalizar la visita.

El libro estará disponible desde el martes día 27 de abril hasta el 28 de mayo. Una vez pasada esa fecha, los socios que no hayan retirado su ejemplar perderán el derecho.

Además, y con motivo de facilitar la distribución del libro, los socios que vivan a más de 60 kilómetros de Pamplona podrán solicitar que el ejemplar les sea enviado por correo postal a sus domicilios. Se entregarán libros únicamente en la dirección postal del socio que conste en los registros del club y siempre que esa dirección se encuentre a más de 60 kilómetros del centro de la capital navarra (Plaza del Ayuntamiento). Los socios que se encuentren en esta situación podrán solicitar el envío del libro mediante un correo electrónico a la dirección socios@osasuna.es En dicho correo deberán indicar su nombre, apellidos, DNI, número de socio, dirección postal (que debe coincidir con la que figure en la base de datos del club) y en qué idioma desean que se envíe el libro: castellano o euskera. Una vez realizado este paso de forma correcta, y comprobado que se cumplen los requisitos pedidos por Osasuna, el club les confirmará el envío del libro.

Para quienes no sean socios, el club pondrá próximamente ejemplares a la venta, pero de momento no estarán disponibles a la venta el próximo martes.