La sonrisa de Ólvega que brilla en Tajonar

ante el valencia, javi martínez apuntó su nombre en la lista de goleadores de osasuna en su historia en liga

Dicen que la vida es una sucesión de primeras veces y que el que siembra acaba recogiendo sus frutos. Estas sensaciones son, precisamente, las que está experimentando el soriano Javi Martínez en la presente temporada con el primer equipo de Osasuna.

El canterano rojillo se ha convertido en el undécimo goleador de la plantilla esta temporada en Liga y con él son ya 209 los futbolistas que han anotado un gol con la camiseta rojilla en la máxima categoría. Sin embargo, el suyo no fue el gol soñado por cualquier niño que comienza a darle patadas a un balón. "Cuando de pequeño me imagino un debut como titular lo hago con el estadio a rebosar, siendo una caldera como lo ha sido siempre y tengo esa espina clavada de no haber celebrado el gol con toda la gente", reveló el soriano ayer en la sala de prensa de Tajonar.

No obstante, el camino no le ha sido fácil a Javi Martínez. A sus 21 años, el centrocampista lleva cuatro cursos entrenando con la primera plantilla de Osasuna y su irrupción no ha sido tan rápida como la de Jon Moncayola. "He sido algo más pausado. Estoy contento porque en estos casos cuando ves pasar el tiempo y que no te llegan los minutos, te pueden entrar las prisas y creo que yo he sabido llevar la situación", argumentó.

Javi Martínez atraviesa por su octava temporada en la entidad rojilla. El soriano llegó a las categorías inferiores de Osasuna en el primer año de cadete, aunque desde edad alevín había formado parte de las tecnificaciones rojillas, y ha ido quemando etapas hasta llamar a una puerta del primer equipo que está derribando a base de trabajo y constancia. "Osasuna es un equipo de Primera División y los minutos no se regalan", afirmó ayer al ser preguntado si tendrá un mayor protagonismo en los seis partidos que restan en esta campaña.

Y es que, la primera vez de Javi Martínez 'con los mayores' llegó el 31 de mayo de 2019 ante el Córdoba, en un partido en que Osasuna se proclamó campeón de Segunda División. Más de un año después llegó su estreno en Primera División. Fue el 19 de julio de 2020 y jugó diez minutos ante el Mallorca en El Sadar.

Aunque cuando mayor responsabilidad ha adquirido Javi Martínez ha sido en este curso. Ya comenzó a coger galones en agosto, cuando anotó su primer gol con el primer equipo en el amistoso ante el Alavés en Tajonar. También se estrenó como goleador en Copa ante el Espanyol y lo hizo en Liga el pasado domingo donde, además, debutó como titular en El Sadar, porque en Anoeta ante la Real Sociedad disfrutó de su primera titularidad en Primera División.

La responsabilidad que Arrasate le ha dado a Javi Martínez no le ha pesado al soriano, que apareció en sus planes cuando peor estaba Osasuna. Comenzó teniendo minutos ante el Villarreal en la jornada 14, mientras que ante el Elche fue de lo más destacado en los apenas veinte minutos que disputó. Precisamente fue en Elche donde Javi Martínez revela que "la vuelta al vestuario después que no salieron bien las cosas me impactó. Estábamos en descenso y yo llegué a casa al día siguiente y le dije a mi madre que nunca había un vestuario de Primera División así, con tensión, gritos de enfado o tristeza. Este equipo no ha cambiado del quehacer cotidiano. Hemos llevado las mismas rutinas, eso se ha visto reflejado en el campo y hemos conseguido cambiar la situación".

Después, el centrocampista ha participado en mayor o menor medida en otros ocho encuentros ligueros, sumando un total de 323 minutos esta temporada, a los que habría que añadir los 272 que ha disputado este curso en Copa del Rey.

El camino de Javi Martínez ha ido de la mano de Jagoba Arrasate, que ha sido el entrenador que ha confiado en el canterano. Después de su última actuación, Arrasate valoraba que "si lo ponemos es porque sabemos que está preparado. A Javi le ha costado mucho, y hemos ido de la mano. Ahora es mucho mejor jugador, estoy muy contento por él, porque se lo ha ganado y porque lo ha trabajado. Estoy contento por la gente de Tajonar que hace posible que gente como Javi esté preparado para jugar. Lo vemos preparado para aportar al primer equipo".

el protagonista

Nombre. Javier Martínez Calvo.

Edad. 21 años (22/12/1999).

Lugar de nacimiento. Ólvega (Soria).

Altura. 1,80 metros.

Demarcación. Centrocampista.

Dorsal. 28.

Contrato. Hasta junio de 2023.

Cláusula. 10 millones de euros.

Partidos. Javi Martínez ha participado en 14 partidos esta temporada, de los que 10 corresponden a citas de Liga y 4 de Copa del Rey, con un total de 525 minutos. Ha marcado 2 goles, uno en Copa, ante el Espanyol, y uno en Liga, ante el Valencia. También marcó en un amistoso ante el Alavés.