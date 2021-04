Jagoba Arrasate: "No puedo empezar la pretemporada sin saber cómo está el Chimy"

Sin decirlo explícitamente, pero mandando los mensajes adecuados, Jagoba Arrasate reconoció que este tramo final de la temporada, con la permanencia en el basillo a falta de la validación de las matemáticas, aunque mantiene el estímulo deportivo por encima de todo, va a servir también para sacar conclusiones de puertas para adentro acerca del nivel y prestaciones de los futbolistas de cara a la próxima temporada.

"Nuestro objetivo es seguir siendo competitivos, dando pasos, ver a ciertos jugadores, lo que estamos haciendo, pero sin perder lo que somos, porque esto es Primera y en el momento que aflojas un poquito te pasan por encima. El partido ante el Celta es muy complicado por la propuesta del entrenador y por el talento de los jugadores, que va a exigir muchísimo. Tenemos que seguir mejorando y siendo competitivos".

"Espero que le demos continuidad a lo que estamos haciendo", prosiguió. "Estoy esperanzado de ver un Osasuna bueno y fiable e intentar ganar".

"No me marco más que tenemos que hacer un buen partido fuera y ganar. Tenemos cuatro encuentros fuera complicadísimos y dos en casa. No sé si es un calendario mejor o peor, pero seguro que nos va a venir bien para seguir mejorando, le doy muchísima importancia a terminar bien la temporada, porque según cómo terminas también sirve para el inicio. Si podemos adelantar también algún trabajo, ver a algún jugador, pero siempre haciendo lo mejor por el equipo".

Encaminado el tema, Arrasate negó que algún futbolista se jugase más que otros en este final de Liga, sino que era "el equipo en general". Y desgranó. "En algunas posiciones tenemos muchos jugadores en otras es más fácil la gestión, es verdad que tenemos también algún jugador que sale de una lesión importante, hay que verle, que dé pasos. Jugar con esas cosas, pero sacando siempre el mejor once, once competitivo y queriendo ganar".

El estado del Chimy se presenta como uno de los puntos calientes del final del curso por lo que puede tener de repercusión en la planificación de la próxima plantilla. "Con el Chimy vamos paso a paso. Estamos en una semana de tres partidos, la idea es que participe en los tres, pero ya veremos cuándo está para el inicio. No me puedo permitir el lujo de empezar la pretemporada sin saber cómo está el Chimy", sentenció. "Le tenemos que ver, le tenemos que ayudar, con el paso de los minutos en los partidos va a estar mucho mejor, es un activo muy importante que tenemos y debemos ir de la mano de forma progresiva entrando en el grupo".

"Si hemos reconducido una situación complicada, ha sido por todos, algunos han participado más, otros menos, y les estoy muy agradecidos", incidió en una visión general de la plantilla y lo que se prepara para el futuro. "A partir de ahí, el club está trabajando. Tenemos jugadores cedidos, que habrá que ver cómo van las cosas y creo que estaremos ante un mercado diferente".

Arrasate señaló al Celta como uno de los equipos más ofensivos del campeonato. "Destaca esa propuesta tan ofensiva de su entrenador. Al final, juegan con dos centrales y laterales que son casi extremos, normalmente con un mediocentro que ayuda a los centrales y a partir de ahí son todos muy ofensivos. Es uno de los equipos más ofensivos de la Liga por la propuesta".