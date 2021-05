David García: "Estoy muy feliz por seguir cinco años más en el equipo de mi vida"

David García Zubiria (14/2/1994) ha comparecido este miércoles junto al director deportivo Braulio Vázquez y se ha mostrado muy orgulloso y feliz por seguir en el club de su vida hasta junio de 2026, como hizo oficial Osasuna el lunes pasado.

El central de Ibero ha querido agradecer "a toda la gente del club, empezando por Braulio y Cata, Fran Canal, el presidente y toda la junta por el interés que han puesto en que siga en Osasuna 5 años más. Estoy muy contento y feliz de estar aquí para que este club siga creciendo. El movimiento se demuestra andando y aquí estoy, firmando por cinco años. Voy a estar en Osasuna muchos años".

El zaguero rojillo, que acostumbraba a renovar año a año, ha explicado qué había cambiado para apostar por un contrato de larga duración. "Sobre todo, pongo en valor al club, me ha encantado el proyecto que se está construyendo para estos años y quiero poner mi granito de arena para que Osasuna siga en primera muchos años más. Eso ha sido la clave para firmar un contrato de larga duración. Se están haciendo las cosas muy bien estos últimos años y se está haciendo un equipo muy bonito para seguir muchos años en Primera. Luego, también están el estadio y la afición, que seguro que nos dan muchos puntos en los próximos años. Nuestro objetivo primordial es la salvación y, quién sabe si de aquí a unos años podemos pelear por más cosas", ha asegurado.

A nivel personal, esta renovación significa un nuevo reconocimiento a su peso en el vestuario rojillo, consolidándose como tercer capitán y como una de las piezas clave en el vestuario. "Supone más responsabilidad, porque un capitán tiene que ser ejemplo para los compañeros y para la afición todos los días. Pero estoy muy orgulloso y muy feliz de poder estar cinco años más en el club de mi vida, en el que he soñado siempre estar, en el que llevo 17 años y voy camino de otros 5 más. Ha sido una trayectoria bastante intensa. Ha habido varios ascensos y descensos y parece que no tenemos un año tranquilo. Son situaciones y momentos que le van pasando a uno a lo largo de su carrera, pero lo importante es ser feliz y disfrutar del día a día. Estoy muy orgulloso y feliz de todo el trabajo que he hecho para llegar a esta situación y no tengo más que palabras de agradecimiento. Mi rol en el vestuario no cambia porque, al margen de esta renovación, siempre me he sentido importante como capitán y así he actuado durante todos los años".

Como reconoció el director deportivo de Osasuna, David García tuvo ofertas de varios clubes importantes, a las que ha asegurado no haber dado demasiada importancia. "Me intento mantener al margen de esto. De esa parcela se encargan más mis agentes y sí que es verdad que me iban transmitiendo lo que iba pasando. Más allá de eso, yo siempre he tenido claro que quería estar aquí y el club ha apostado muy fuerte por mí. Hay que saber poner en valor las cosas y ser agradecido. Ha habido novias por el rendimiento de este año, pero yo tenía claro lo que quería hacer y esta renovación es el ejemplo. Me encantaría seguir aquí muchos años. Ojalá pueda seguir sumando partidos y llegar a la altura de capitanes como pueden ser Oier, Roberto Torres, Miguel Flaño, Palacios o Castañeda y ser un ejemplo para este club".

Precisamente, David García pudo estar con Miguel Flaño, Castañeda y Cruchaga en el vídeo en el que se anunció su renovación. "Estoy muy contento de reencontrarme con ellos. Ojalá algún día pueda acercarme a lo que son estas leyendas. Son un ejemplo de profesionalidad para mí y para todo el osasunismo". Ahora, el propio David García se ha convertido en un modelo para los jugadores de Tajonar. "Desde el trabajo, la humildad, el sacrificio y la constancia he llegado hasta aquí. Si tu sueño es estar en el primer equipo de Osasuna toda tu vida, se puede conseguir con trabajo y constancia. Animo a los chavales que están en la cantera a que sigan trabajando para ello".

El central también ha querido valorar su rendimiento este curso, donde es uno de los mejores defensas de Europa en el juego aéreo. "Cuando te comparan con gente de primer nivel, es motivo de orgullo y de satisfacción, pero yo seguiré haciendo mis partidos y aportando al equipo". En su estado de forma, afirmó que Jagoba Arrasate es un punto muy importante. "Siempre me ha tenido en buena consideración, me ha ayudado mucho en el día a día y tiene mucha confianza en mí. Se la estoy devolviendo en el campo y espero que esté muchos años aquí".

Por último, el zaguero ha sido preguntado por su cláusula de rescisión, que baja hasta los 6 millones en el caso de que Osasuna esté en Segunda. "No es ningún tipo de problema la cláusula de Segunda, espero no tener que mirarla nunca. No me planteo que Osasuna esté en Segunda. Mi objetivo primordial es poder estar muchos años aquí y en Primera".

En ese momento, ha intervenido el director deportivo, Braulio Vázquez, que ha querido contestar también a la cuestión de la cláusula en Segunda. "Al final, lo que tenemos que tener claro es que el ecosistema de David no es Segunda. Lo que tenemos que hacer es intentar que no suceda, pero no podemos obviar que ha tenido varias ofertas importantes y que hace un esfuerzo importante por seguir en Osasuna".

Ofertas de renovación a Moncayola



Braulio ha sido cuestionado por el futuro de varios jugadores de la plantilla. Entre ellos, ha destacado el porvenir de Moncayola, otra de las grandes promesas de Tajonar. "Al final, nosotros queremos que Monca sea nuestro Patxi Puñal. Por merecimientos, hacemos el mayor esfuerzo posible. David ha entendido que hemos hecho un esfuerzo importante y nosotros por Monca vamos a hacer lo mismo. Nosotros hemos pasado dos ofertas diferentes y el jugador no nos ha manifestado todavía nada. Hemos hecho el mayor esfuerzo por David y haremos lo mismo por Monca, que esperemos que esté muchos años".

"Dentro de las limitaciones del club, se hacen los mayores esfuerzos posibles. Se valora a los de casa por lo que son y por lo que representan. Tienen un plus añadido. Yo clonaría a Oier y a Rober. A Monca, le cambiamos el contrato cuando todavía no había debutado en Primera con un contrato muy importante", ha recordado.

Otro aspecto fundamental en la planificación de la plantilla serán los delanteros. "Calleri venía de un año complicado y que ahora me pregunten por él es que lo ha hecho bien. Nosotros no tenemos la potestad de pagar 15 millones por delanteros. Somos el 17 en límite salarial de los futbolistas. Con todo eso, estar en Primera y asegurar a nuestros mejores canteranos quiere decir que no va nada mal la cosa los últimos años. En cuanto a Budimir, vamos a esperar a las jornadas que quedan. En cuatro semanas, tendremos la situación económica más clara. No tenemos capacidad para hacer un fichaje como el de Budimir. Prefiero esperar a que acabe la temporada. El Mallorca se está jugando el ascenso y no es lo mismo que presupueste la Liga€ Nosotros no vamos a pagar 8 millones por Budimir, que yo los pagaría porque tiene gol, pero no es posible. Tengo muchas intenciones, pero no sé cuánto crédito tenemos".

La renovación del Chimy, casi cerrada



El director deportivo de Osasuna ha asegurado que la renovación del Chimy Ávila está casi cerrada, lo que supondría un aumento de su cláusula, que actualmente es de 25 millones. "Está prácticamente cerrado. Los términos globales están casi cerrados al 90%, pero falta algún matiz legal. Lo que más me alegra es el brillo en los ojos que tenía el otro día. Ese partido contra el Madrid era muy importante para él. Era un impulso moral que necesitaba el Chimy".

Por último, Braulio ha sido cuestionado por el futuro de Jony. "Me hace gracia que se me pregunte por Jony, porque me parece un gran jugador. Es un fichaje tremendo y que volvería a hacer. Es verdad que Jony llegó un poco más tarde y que tuvo un problema de lesiones. A ver si tiene minutos de aquí al final de temporada y luego, me sentaré con el cuerpo técnico y lo valoraremos. Yo creo mucho en los futbolistas cuando vienen de un mal año. No tengo ninguna duda de lo buen jugador que es. Otra cosa es que lo podamos tener o no".