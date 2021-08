Osasuna solo podrá hacer 375 nuevos socios de entre las más de 2.000 solicitudes

El plazo para hacerse nuevo socio del Club Atlético Osasuna comenzará el próximo lunes 9 de agosto, una vez finalizadas ya la reubicaciones de los socios actuales. El proceso se realizará completamente de forma telemática. Los candidatos a nuevos socios comenzarán a recibir desde mañana correos electrónicos con un enlace y un día y hora asignada para conectarse de manera telemática. Se recomienda hacerlo con ordenador, evitando teléfonos móviles y tablets en la medida de lo posible. En el caso de que sea imposible conectarse en el día y hora indicados, el socio podrá enviar un mail a socios@osasuna.es para que se le reubique su cita, aunque perderá con ello algunos puestos en el orden de elección.

A lo largo de la próxima semana, el club irá enviando más correos y atendiendo a los nuevos socios para que puedan elegir su localidad. En la conexión telemática que se realice, y que permitirá a los nuevos socios hacer la gestión desde sus domicilios, se podrá ver el plano de localidades disponibles para poder escoger la mejor opción de entre todas las posibles. A día de hoy, prácticamente solo es posible elegir asientos contiguos en los sectores 402 y 417. La disponibilidad en los sectores 100 y 200 es prácticamente nula y muy escasa en los 300, por lo que casi todos los nuevos socios deberán ubicarse en los sectores 400 del estadio. En la zona de rail seat no hay asientos disponibles.

El club recuerda que, en cumplimiento de la normativa existente, no se permitirá hacer nuevos socios a menores de 16 años sin que se puedan sentar al lado de un mayor de edad responsable. Por lo tanto no serán válidas zonas cercanas. La única forma de poder hacer socio nuevo a un menor de 16 años es que la persona adulta se sitúe junto a él.

Los nuevos socios no podrán participar en el sorteo de entradas para los partidos ante el R. C. D. Espanyol ni ante el R. C. Celta de Vigo. Deberán abonar el precio del abono nuevo, pero esos dos partidos se les devolverán al finalizar la temporada, bien en forma de reembolso directo o bien en forma de descuento para la siguiente temporada, al igual que ocurrirá con todos los socios que no resulten agraciados en los sorteos que se realicen o que decidan no participar en ellos.

La intención del club es la de alcanzar los 21.000 socios esta temporada. La campaña de renovación finalizó con 20.124 socios, y quedan pendientes por asignar 501 plazas comprometidas con los clubes convenidos en los diferentes acuerdos alcanzados con ellos y que se recortaron con motivo de las obras en el estadio, por lo que el número subirá hasta los 20.625. A partir de ahí el club ha realizado un esfuerzo por reducir pases para poder alcanzar la cifra de 21.000 socios. Es decir, entre las más de 2.000 personas preinscritas para ser nuevos socios, se podrán atender alrededor de 375 solicitudes. Como se anunció en la campaña de renovación, primero se llamará a los que ya eran simpatizantes en la temporada 2020-2021 y posteriormente a quienes han obtenido esta campaña el carnet Soy Rojillo - Soy Rojilla. En total hay cerca de 700 personas en alguna de estas dos circunstancias, por lo que no todos podrán obtener su plaza en el estadio de El Sadar, pero sí una buena parte de ellos. En el caso de los simpatizantes de esta temporada las plazas se irán ofreciendo en el orden en el que se inscribieron durante el periodo que estuvo habilitado para ello. En el caso de que estas personas no encuentren una ubicación adecuada en el estadio y rechacen su plaza, se irían generando nuevas citas siguiendo el orden de inscripción hasta completar el aforo y rozar los 21.000 socios.

En ningún caso será posible ser nuevo socio si no se realizó la preinscripción de forma correcta en el periodo habilitado para ello y que ya finalizó a comienzos del pasado mes de julio.