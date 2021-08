Manu Sánchez se suma

pamplona – Manu Sánchez (Madrid, 24 de agosto de 2000) se convertirá en las próximas horas en nuevo refuerzo de Osasuna para la presente temporada. El acuerdo con el jugador es total, con el Atlético también pero, en el caso del conjunto madrileño, falta la firma de la entidad para que se dé por finiquitada la operación. El club rojillo quería introducir una opción de compra en el acuerdo, pero finalmente se va a quedar en el préstamo por este curso.

El futbolista madrileño vivirá su segunda cesión en el conjunto navarro después de haber sido jugador rojillo durante los primeros seis meses del año, en la segunda vuelta de la Liga, con la apertura del mercado de invierno. Fue en la presentación de Manu Sánchez, el 14 de enero, cuando Braulio, el director deportivo, ratificó la confianza en el entrenador hasta final del campeonato pasase lo que pasase –"llegará a puerto o no con el mismo capitán", dijo entonces–. Es decir, Manu Sánchez se sumó a un proyecto que vivía un mal momento, lo que dio valor entonces a su decisión.

El lateral izquierdo fue sujeto de deseo indisimulado incluso desde antes de que concluyera su periodo de cesión. Osasuna no ocultó que quería que continuara en su disciplina porque su rendimiento estaba resultando excepcional, aunque también asumió que la resolución de su futuro no estaría solo en su mano ni iba a resultar un asunto de rápida resolución. El Atlético de Madrid recuperó a su futbolista al término de la cesión, lo ha tenido colocado en la rampa de salida en varias posibles operaciones –Udinese, Real Sociedad, Getafe y Levante, entre otros, mostraron su interés por él– y hasta que no ha empezado el campeonato el entrenador, Cholo Simeone, no ha adoptado una decisión para facilitar esta segunda cesión controlada. En Osasuna, el madrileño ha evidenciado su crecimiento y es un futbolista al que se quiere mantener vigilado.

Manu Sánchez fue una de las sensaciones de Osasuna durante la segunda parte del pasado campeonato teniendo en cuenta que las prestaciones de Pervis Estupiñán en el curso anterior había colocado el listón muy alto. El lateral izquierdo llegó al equipo en enero y con el paso de las jornadas demostró su calidad individual e implicación con el grupo. El futbolista madrileño disputó 18 encuentros como rojillo –16 de Liga y dos de Copa– y se erigió en uno de los mejores pasadores del grupo –fue junto a Rubén García el mejor asistente de gol del equipo, con cuatro pases que acabaron embocados por sus compañeros–. Antes de llegar a Osasuna, había disputado tan solo 49 minutos con el Atlético. Una minúscula participación que llevaba camino de repetirse o disminuir en este nuevo curso.

El pasado 14 de julio Manu Sánchez mandó un mensaje de despedida a los aficionados en los que daba las gracias a todo el mundo por su estancia en Osasuna y reconocía: "Me llevo un recuerdo increíble de esta ciudad, de este club y de este equipo. Una pena no haber podido disfrutar de El Sadar lleno, pero aún así he podido sentir vuestro apoyo". Esto último lo va a poder notar en directo en esta segunda etapa.

La llegada de Manu Sánchez, en principio, no afecta a alguno de los futbolistas con los que comparte posición. Juan Cruz, el más afectado por este retorno, que tendrá que sumar más como central zurdo, mientras que al jugador procedente del Atlético también se le asigna que pueda jugar más adelante que en el lateral zurdo. Con la inminente llegada de Manu Sánchez, Osasuna da un indudable salto de calidad en el equipo. los datos

El jugador. Manu Sánchez cumplirá 21 años el próximo 24 de agosto. El futbolista madrileño ha demostrado sus habilidades en la máxima categoróa en Osasuna, donde sumó el pasado curso –en media temporada, desde enero– 18 participaciones entre encuentros de Liga y Copa.

la cifra

4

pases de gol

Manu Sánchez dio cuatro pases de gol la pasada temporada: a Budimir, Moncayola, Barja y Calleri.