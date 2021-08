Los motivos del sí de Osasuna al fondo CVC: "Sería un gran error no aceptar estas condiciones"

El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, el gerente Ángel Ardanaz, y el director general, Fran Canal, explican este viernes en profundidad los motivos de su voto a favor del acuerdo de la Liga con el fondo de inversión CVC. Sabalza ha asegurado que "el acuerdo con CVC no va a obligar a hacerse Sociedad Anónima Deportiva a Osasuna".



Sabalza: "Me hace especial ilusión tener la oportunidad de culminar este ciclo de prosperidad dejando una negociación cerrada con el Gobierno de Navarra para iniciar la recompra de Tajonar".



Ángel Ardanaz: "A día de hoy nuestros pagos de deuda están dentro de lo habitual en el mundo del fútbol, y por lo tanto no nos restan competitividad. Sin embargo, si nosotros seguimos pagando deudas y el resto no, estaremos en una clara desventaja durante bastantes años".



Ángel Ardanaz: "Sería un gran error no aceptar estas condiciones, porque hay 38 clubes que ya se han adherido y están recibiendo el dinero. Esto va a permitir a todos los clubes sanear sus cuentas y emprender nuevos proyectos y nuevas inversiones".



EN BREVE HABRÁ AMPLIACIÓN



Repasa aquí la rueda de prensa:





Tajonar

--------------------------------"Porque creemos que es bueno para Osasuna. Y así lo hemos considerado 38 clubes de los 42 que componemos LaLiga, que somos el 90% de la competición, por algo será. Yo entiendo que es un tema difícil para el aficionado y espero que seamos capaces de explicarlo bien"."No lo hemos hecho nosotros ni ningún otro club porque sencillamente ha sido imposible. Nuestros estatutos, por ejemplo, no permiten convocar tan rápido. Decidimos votar que sí porque creemos que es un acuerdo positivo y porque sabíamos que la mayoría de los clubes eran favorables y no creo que sea inteligente dividirnos ante este ataque que venimos sufriendo por parte de los grandes desde hace años. Si la Asamblea decide que no quiere el acuerdo, Osasuna se quedará al margen junto a los que lo han rechazado"."Real Madrid y Athletic tienen una tradicional oposición a LaLiga que nos separa en muchas votaciones. La situación de esos tres clubes es muy diferente a la nuestra. Tienen otro tamaño, otro presupuesto, otra masa social y otros recursos que nosotros no tenemos. Dos de ellos encabezan un proyecto como la Superliga, que rechazamos frontalmente, y quizá el tercero prefiere que las cosas sigan como están sin que los clubes del entorno crezcan demasiado"."Hablar de futuro siempre tiene un riesgo porque al final son hipótesis. Pero en la situación actual, Osasuna recibirá 52 millones de euros y tendrá que ir devolviendo 1,3 millones al año a La Liga, no al fondo, que este es un matiz importante. La suma de lo que tienen que devolver todos los clubes cada año sumará unos 55 millones Ese dinero se suma al de la televisión y se distribuye entre los clubes según su clasificación. Si Osasuna continúa en Primera División tendrá que pagar 1,3 millones por temporada, pero, de los 55 que devuelvan todos los clubes, cobrará como mínimo 1,9 millones. Eso suponiendo que nos salvemos siempre siendo el 17, porque, si tenemos mejores clasificaciones, nos volverá mucho más dinero. Por ejemplo, siendo el 13 durante unos años seguiríamos pagando 1,3 y de todo lo que devuelvan los clubes nos corresponderían 2,4 millones. Es decir, ahora cobramos 52 millones, pero es que durante 40 años, si seguimos en Primera, iremos obteniendo un saldo a nuestro favor como mínimo de 24 millones, por lo que estaríamos obteniendo del fondo como mínimo 76 millones de euros"."La situación será complicada si eso ocurre, pero se hará lo que decida la Asamblea. Nosotros seguiremos pagando nuestros préstamos, tal y como venimos haciendo, mientras los demás clubes eliminan esa mochila con el dinero del fondo y se hacen más fuertes".

Osasuna mantuvo ayer una reunión con el Gobierno de Navarra para exponer el deseo de la directiva por la recompra de las instalaciones de Tajonar. El club navarro, que dio el estadio de El Sadar y el lugar de entrenamientos como parte del proceso de la reestructuración de la deuda del club con la Hacienda foral –fueron los momentos más críticos de la institución en los últimos tiempos–, quiere acometer en breve la readquisición de las instalaciones de entrenamiento con el dinero que llegará por el acuerdo entre la Liga y el fondo CVC, que inyecta a los clubes más de 2.000 millones de euros.