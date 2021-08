"La directiva de Osasuna hace y deshace sin contar con los socios"

Los convocantes de la concentración del jueves en El Sadar contra la directiva de Sabalza –19.30, junto al monumento conmemorativo del centenario colocado en los exteriores de Graderío Sur–, por sus actuaciones al margen de los socios, consideran que se ha hurtado el papel del socio en Osasuna y que la junta y sus directivos toman decisiones sin mantener relación alguna con la masa social de la entidad y su sentir. La conformación de la úlitma asamblea de compromisarios –proceso judicializado por el voto por correo–, la adhesión del club al acuerdo de la Liga con el fondo de inversión, entre otras decisiones, es para la Federación de Peñas, Sadar Bizirik, Gorritxo Peñen Elkartea y Plataforma Osasunista un secuestro del club, como reza en el llamamiento a los aficionados para que acudan el jueves a la convocatoria. "La directiva hace y deshace lo que quiere, son contar con los socios", coinciden los colectivos que también realizan un llamamiento a la conciencia de los asambleístas, que serán los que visen las propuestas de la directiva, a la hora de votar la adhesión del club al acuerdo de la Liga con un fondo de inversión para los próximos 50 años.

Iñaki Velasco es el presidente de la Peña Txapela y también de Gorritxo Peñen Elkartea, una organización de aficionados de Osasuna que aglutina nueve peñas de aficionados, también integrante de Sadar Bizirik –la plataforma osasunista por el derecho a la libertad de expresión y contra la represion–. Velasco manda mensajes claros acerca de lo que ha movido a todos estos colectivos distintos de socios a plantear esta movilización conjunta, inédita en los últimos tiempos del osasunismo. "Queremos saber cómo está el club. La elección de la asamblea de compromisarios y el apoyo al acuerdo con el fondo de inversión ha sido lo que ha hecho que nos unamos todos en este acto conjunto. Espero que lo que está pasando sirva para que la gente recapacite, incluso los que fueron elegidos para integrar la última asamblea de compromisarios", explica. "Está muy bien fichar a un delantero muy bueno y gastarse dinero para que mejor el equipo, pero Osasuna son más cosas, muchas más".

"Nos hemos juntado varios colectivos de aficionados porque llevamos desde hace tiempo con un cierto mosqueo con lo que está pasando en el club", continúa sus razonamientos. "La elección de los compromisarios para la asamblea fue el punto de inflexión. Buscar una asamblea que sea totalmente afín huele muy mal. Que todas las personas sean afines indica muy poca transparencia. Pero lo han hecho también con la Comisión de Control Económico, que las personas que les molestaban no podían trabajar y han tenido que dimitir".

"El motivo de la concentración es ése", prosigue. "Estamos ante el secuestro del club. Hacen y deshacen lo que quieren sin contar con el socio. Que digan sí al fondo de inversión sin consultar nada€ Está claro que esto no puede ser".

Iñaki Velasco considera que las maniobras desde la directiva para la organización del club les concede poco margen de actuación. "Está de por medio la asamblea, que la han elegido ellos, y tenemos claro que mucho no podemos conseguir. Por lo menos que se nos escuche y que lleguemos también al compromisario, que aunque haya sido elegido a dedo, quiere al club. No podemos dejar que Osasuna siga así. Aunque suene cursi, Osasuna es un sentimiento de mucha gente".

Velasco insiste en la unión que ha propiciado en diversos colectivos de socios la gestión sin miramientos de Luis Sabalza y su grupo directivo. "Por encima de las diferencias, lo que está pasando en el club ha conseguido que todos nos juntemos. Que cuatro grupos estemos en común por el club, por el sentimiento que genera. Esto es muy importante".

"Existe un profundo malestar en la masa social"

Benjamín Rekarte, presidente de la Federación de Peñas Osasunistas, considera que en club con Sabalza desde hace tiempo las cosas se hacen al margen de los socios también en asuntos vitales y que ello ha gestado la unión de la afición para la protesta del jueves. "Hay un malestar sobre cómo se han hecho las cosas. En el asunto del fondo, está claro que se podía haber hecho como otros clubes, como el Athletic, que van a esperar y no decir que sí para que luego la asamblea tome la decisión", aborda desde el primer momento una de las nuevas cuestiones de debate en el osasunismo, el fondo para 50 años. "No estamos de acuerdo con este endeudamiento, que supone liquidez para ahora y los que vengan detrás que apechuguen. Aquí se va a prestar un dinero que va a ser bien pagado por los clubes a largo plazo. Parece un juego de trileros".

"No nos convencen las explicaciones que están dando porque cuando les conviene dicen que hay que respetar lo que opinan distinto y luego que los que no opinan como ellos no vale", continúa. "La realidad social y la realidad económica de los clubes son cosas diferentes y en Osasuna también".

"En Osasuna no se hace caso a los socios. Con la concentración es lo que queremos que se vea, que hay una masa social importante, que la afición que no está de acuerdo en cómo se hacen las cosas. A pesar de que la asamblea está decidida por la directiva, creo que también se va a dar cuenta de la crítica a lo que propone la junta. Han conseguido unir a grupos que quizás podemos tener nuestras diferencias, pero que estamos unidos en que nos interesa Osasuna, su futuro, que no nos lo hipotequen y que no lo secuestren".

Rekarte pone el énfasis en el papel de los asambleístas, de su importancia en Osasuna para su futuro a pesar de estar condicionados por su adhesión o relación con la directiva. "Los compromisarios no se deben sentir presionados, pero sí se deben dar cuenta de la decisión que adopten sobre el fondo, porque esto va a tener consecuencias a largo plazo. Creo que no pueden ir con el voto decidido, sino desde una posición analítica para ver lo que se juega Osasuna. Nosotros no somos anti nada, sino aficionados muy preocupados con lo que pasa en el club".

"La concentración no va a ser algo aislado", termina. "No se va a acabar con esto. Estamos pensando en otras iniciativas para seguir defendiendo al club. Tenemos derecho a que se expliquen las cosas y que no se tomen decisiones sin contar con los socios".

"Queremos que al socio se nos consulten las decisiones"

Endika Rodríguez, de Plataforma Osasunista –movimiento también de socios iniciado a finales del año pasado– resume en la unión de la afición, la llamada a la conciencia crítica de los asambleístas y el secuestro del club para la toma de decisiones los motivos que les han llevado a dar un paso al frente con una movilización pública.

"Es muy curioso que todos los colectivos nos hayamos juntado olvidando nuestras diferencias y que todos coincidamos en que Osasuna es de todos los socios", explica. "Las decisiones que se están tomando son los de una SAD encubierta. Legalmente está en el límite en algunas de las decisiones que se toman. Están muy preparados para no pasar esa barrera".

"Queremos aunar el espíritu de descontento que hay en la afición y que cada uno hemos notado en nuestro entorno", continúa. "Desde esa postura, nos hemos adherido a esa concentración porque vemos que el club está secuestrado".

"Nosotros queremos que se consulten las cosas al socio", insiste Endika Rodríguez. "Que se expliquen las cosas bien. Por ejemplo, que se plantee un acuerdo para 50 años con la televisión, cuando el modelo puede cambiar en diez y no se sabe que futuro hay, no parece lo más lógico. Existe un claro cortoplacismo y argumentos que como 38 clubes lo apoyan, lo apoyamos, no valen".

Plataforma Osasunista apela al socio que está en la asamblea. "Está en el foco. Hay que hacer una labor pedagógica con él porque, aunque sean familiares, empresas vinculadas al club, van a tomar una decisión importante para el futuro del club. Queremos hacer un llamamiento a la conciencia del compromisario porque también quiere a Osasuna. Que entienda lo que está pasando y haciendo".