El Gobierno de Navarra espera incrementar aforos en recintos deportivos y culturales, sin establecer fecha

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha considerado que se podrán ir incrementando en el futuro los aforos en recintos deportivos y culturales al entender que no son espacios que registren los "principales problemas" de transmisión del Covid-19, sin aventurarse a dar una fecha.

Remírez se ha referido en concreto al estadio de El Sadar, donde se ha establecido un aforo del 33% para los partidos de Osasuna, y se ha mostrado "satisfecho" con el desarrollo de los partidos, puesto que no hay constancia de ningún brote de espectadores que hayan acudido al estadio, "entre los cuales me encuentro".

"Eso facilitará que tomemos medidas de cara al futuro de flexibilizar -aforos-, no solo en el ámbito de los eventos deportivos, también culturales, porque estamos satisfechos. No se están produciendo ahí los principales problemas, se está produciendo en otro tipo de escenarios donde hay una relajación de medidas preventivas que no se dan en los establecimientos de hostelería, ni recintos culturales ni deportivos", ha asegurado el vicepresidente a preguntas de los periodistas al término de la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Sobre la posibilidad de exigir el certificado Covid para acceder a estos espacios, Remírez ha señalado que "no es una cuestión que haya sido pacífica dentro de las posiciones de los tribunales de justicia" y ha explicado que "el Gobierno de Navarra siempre ha tratado de actuar con el máximo rigor jurídico y lo hemos conseguido, aunque siempre ha habido alguna puntualización".

Javier Remírez ha afirmado que el Gobierno está "muy satisfecho de cómo está funcionando el ámbito de la hostelería en los últimos meses, son muy excepcionales los casos en los que no se cumplen las pautas y recomendaciones por parte de establecimientos, estamos teniendo colaboración muy alta por parte de los profesionales del sector".

El vicepresidente ha recordado que el 2 de septiembre culmina la vigencia de la orden foral con las medidas que se están aplicando actualmente y "tendremos que trabajar a final de esta semana y primeros de la que viene para ver qué medidas vamos a tener, y habrá que ver la evolución epidemiológica".