Cádiz-Osasuna: primera prueba fuera

pamplona – Osasuna ha jugado dos buenos encuentros seguidos en El Sadar en los que ha sumado dos puntos sin marcar goles y ahora tiene una prueba fuera de casa para profundizar en sus virtudes y mejorar resultados, es decir, dar el paso al frente con una victoria. Los rojillos han estado a un más que aceptable nivel frente a Espanyol y Celta y solo se les ha resistido el triunfo más por falta de puntería que por ausencia de convicción y de fútbol. Es decir, el balance de méritos es para sentirse satisfecho, pero los resultados discuten con las sensaciones.

En Cadiz, habrá que ver hasta dónde le llega a Osasuna para sostener un papel protagonista –el de los dos partidos en El Sadar asediando a sus rivales– o le toca adaptarse a lo que le obligue su oponente, en este caso un equipo con genio y personalidad, bien organizado, que propone también un fútbol sin trámites. Osasuna ha demostrado mejoría en dos jornadas, sería muy bueno insistir en ello en la tercera. Y ganar.





A Jagoba Arrasate se le han disparado los acontecimientos y los problemas en la tercera semana de competición, en donde la mejor noticia es que no la haya porque todo es demasiado pronto e imprevisto por esto. El lunes se lesionó Kike Barja en el partido con el Celta –una lesión que dijo el técnico que ha precipitado la llegada de Ontiveros– y entre jueves y viernes se han caído de sus planes Ante Budimir y Jon Moncayola por problemas físicos. El centrocampista navarro no ha tenido buenas sensaciones en los últimos días y el técnico dijo que era mejor parar –Moncayola ha tenido un verano más que peculiar con los Juegos Olímpicos de por medio y menos descanso–. Las bajas deben considerarse importantes porque afectan en un caso a titulares en los dos primeros encuentros y a un jugador de referencia como el delantero, también incrustado en el grupo de principales del entrenador. Las ausencias obligan a cambios, pero al menos el entrenador tiene mucho de donde tirar, tanto en cantidad como en calidad. De entrada, las ausencias de los tres lesionados en la convocatoria permite el retorno de Juan Cruz y Barbero y el debut de Jaume Grau en una lista. El mediocentro, además, es un hombre específico también para el eje, aunque el primero para relevar a Moncayola se antoja Oier, lo que otorgará un perfil distinto al centro del campo. Para jugar en lugar de Kike Barja, Roberto Torres y Róber Ibáñez se presentan como alternativas más lógicas, aunque esta demarcación quizás dependa más de la disposición táctica que de los nombres para el recambio –Kike García y Chimy podrían jugar juntos partiendo de posiciones distintas a las del delantero centro tradicional–.

Osasuna estuvo a un gran nivel frente al Celta y esta es otra cuestión que debería tener su peso a la hora de configurar la alineación y, al margen de tener que remediar las bajas, quizás se imponga la lógica.

El Cádiz como Osasuna lleva dos puntos en la clasificación merced también a los dos empates consecutivos frente al Levante en su estadio (1-1) y en el campo del Betis (1-1).

El conjunto andaluz no podrá contar esta tarde con el lesionado José Mari Martín-Bejarano, uno de los jugadores preferidos por el entrenador y que aún no ha podido debutar en la competición. Tampoco estará el centrocampista Jon Ander Garrido, que ha pasado por el quirófano por una tendinosis crónica y de momento no tiene dorsal al alargarse su recuperación varias meses. El defensa paraguayo Santiago Arzamendia, que se lesionó poco antes de comenzar la Liga, ha entrado en su primera convocatoria y también lo ha hecho el delantero rumano Florin Andone, último fichaje del Cádiz, al que llega del Brighton inglés, y que ha sido incluido en la lista pese a llevar pocos días de entrenamiento con el equipo.

los datos

Tres cambios por lesionados. La inclusión de Juan Cruz, Barbero y Jaume Grau son las tres novedades de la convocatoria en lugar de los lesionados Kike Barja, Ante Budimir y Jon Moncayola.

Estreno de Jaume Grau. El centrocampista es la gran novedad de la citación de Arrasate una vez inscrito en la Liga. La convocatoria la componen 23 jugadores.

Lesionados del Cádiz. José Mari Martín-Bejarano y Garrido son bajas en el Cádiz al estar lesionados.

Andone, citado. El delantero rumano ha sido convocado tras llegar el lunes a Cádiz.