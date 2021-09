Abonan las costas del juicio de la asamblea

El presidente de la Federación de Peñas Osasunistas y denunciante del anterior proceso de elección de la asamblea de compromisarios, Benjamín Rekarte, anunció ayer que ya ha abonado las costas del juicio, pero que a pesar de que no se le dio la razón, insistirá en seguir velando por la buena marcha del club. "He realizado los pagos correspondientes a las costas del abogado, procuradora y peritaje que que quedaban pendientes de liquidar a la defensa del Club Atlético Osasuna referente a la demanda por las elecciones a a la asamblea de compromisarios", expone en una nota. "Quedan así satsfechas todas las costas del juicio. Quiero trasladaros a todos vosotros un profundo agradecimiento. En especial a los ocho avalistas principales, agradecimiento a la vez que satisfacción por haberos conocido. Sosi osasunistas de palabra y de acción. Por desgracia, esto es algo cada vez menos común".

"Deciros que si tuviéramos que volver a denunciar los hechos a las elecciones de compromisarios, sabiendo del resultado final de la sentencia, lo volveríamos a hacer", continúa. "Porque no hemos perdido. Hemos abierto los ojos a mucha gente. No os quepa ninguna duda de que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Solo espero que sea a tiempo para el Club Atlético Osasuna. Ddespués no servirán las lamentaciones o exclamaciones del tipo "Cómo nos ha podido volver a pasar". Seguiremos en la defensa de nuestro club", termina su comunicado.

La Federación de Peñas Osasunistas, Sadar Bizirik, Plataforma Osasunista y Gorritxo Peñen Elkartea se han venido movilizando en las últimas semanas para animar al espíritu crítico de los socios asambleístas que, pese a estar señalados como afines a la directiva, muestren su verdadera posición, no mediatizada, ante las decisiones que deben tomar mañana.