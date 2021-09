Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna: "No me dice nada que el Alavés sea colista"

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, espera un Alavés "diferente" al de años anteriores. En la primera rueda de prensa en Tajonar a la que han podido acudir los medios de comunicación, el entrenador rojillo ha declarado que el conjunto babazorro obligará "a cosas diferentes sobre todo en el aspecto defensivo" porque son un equipo "más combinativo, de jugar por dentro con los jugadores que han firmado y la idea de juego su míster".

Al ser el colista de Primera División, "tienen necesidad de puntos", por lo que será un rival "muy complicado". A pesar de que en cuatro partidos han marcado un gol, Arrasate no se fía en absoluto: "No me dice nada que el Alavés sea el colista. Si nos gana mañana y el aplazado, nos superan en la clasificación. Seguro que salen a tope y nosotros tenemos que salir igual"

En las tres últimas visitas a Mendizorroza, Osasuna ha hecho pleno victorias. Tres encuentros muy parecidos, que se decidieron por idéntico resultado (0-1) y fueron "muy cerrados, con muy poca combinación".

Las tres victorias "no son garantía de nada. Los recuerdos positivos son como ir a un restaurante en el que comiste muy bien hace seis meses y vuelves y no sabes si te van a dar bien de comer". Por eso ve un partido "distinto" a los anteriores duelos.

Arrasate confía en dar "continuidad a lo bueno" de las cuatro jornadas de liga. "Estoy contento porque en cada partido estamos llegando y creando oportunidades. En las estadísiticas se demuestra eso, pero también que nos falta eficacia".

"Si estamos concentrados, agresivos y con los cinco sentidos somos un equipo muy fiable y podemos competir a cualquiera", ha dicho el técnico de Berriatua. "Cuando bajamos un poco, como nos pasó diez minutos contra el Valencia, somos vulnerables y es muy difícil sacar los partidos. Esas cosas que nos van mermando son en las que hemos incidido esta semana y hay que evitarlas", ha comentado.

En cuanto al estado de forma de Ante Budimir, el técnico ha afirmado que "cada día está mejor" gracias a su trabajo específico en las sesiones y ha adelantado: "Creo que nos podrá ayudar mañana". Y de Roberto Torres, el entrenador rojillo ha contado que ha pasado un pretemporada difícil y ya está "cogiendo ritmo de competición"