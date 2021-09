Kubo se lesiona y es baja el domingo

pamplona – El japonés Takefusa Kubo anunció ayer en las redes sociales que estará "varias semanas de baja" por una lesión en la rodilla que sufrió en la primera parte del partido que el Mallorca perdió este miércoles por goleada (6-1) ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabeú.

"La lesión no es grave, pero me duele no poder ayudar al equipo en el campo; ahora toca animar a mis compañeros desde fuera y trabajar desde ya para volver más fuerte", escribió el futbolista cedido por el Madrid.

Kubo fue fotografiado entrando al hotel de concentración de la expedición mallorquinista ayudado por muletas tras el partido. El Mallorca, por ahora, no ha confirmado el alcance de la lesión del jugador nipón.

La baja de Kubo agrava todavía más la racha de futbolistas lesionados en el conjunto bermellón.

Ya afrontó el partido ante el Madrid con las ausencias de seis integrantes de la plantilla: los defensas Antonio Raíllo, Franco Russo, Alexandar Sedlar, Pablo Maffeo, el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta y el delantero Ángel Rodríguez

El técnico Luis García Plaza espera recuperar a algunos de ellos para el partido que el domingo disputará ante Osasuna en el estadio Son Moix a las 14.00 horas.