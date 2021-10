Ancelotti: “Tenemos que hacerlo bien, puede ser un partido complicado”

madrid – Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló bien de Osasuna. El técnico italiano es un hombre correcto que, además, tiene conocimiento de lo que habla. "Osasuna es un equipo bueno, que viene en una buena dinámica en este momento. Juegan un fútbol intenso, es un equipo que defiende bien, peligroso en el área... La tabla de la Liga habla muy claro. Tenemos que hacerlo muy bien, porque puede ser un partido complicado", afirmó sobre el equipo rojillo. "En el fútbol todos pueden opinar y ya dije después del Clásico que no habíamos jugado un partido espectacular, pero sí inteligente; que significa que hemos defendido bien y hemos hecho el juego de ataque rápido, que es lo que habíamos pedido", explicó sobre cómo llega su equipo tras ganar en el Camp Nou.

"Las rotaciones se hacen por distintos motivos, que son el cansancio de los que han jugado, para intentar motivar a los jugadores que quieren jugar, por problemas de estrategia... Esta evaluación la voy a hacer después del entrenamiento para ver si hay algunos jugadores que no han recuperado todavía después del partido del domingo", continuó.

Ancelotti se refirió también a dos nombres propios, Vinicius y Hazard. "Lo que más me gusta es que lo intenta todas las veces que puede, que tiene mucha intensidad, porque ahora se mira mucho la calidad que él tiene, pero tenemos que pensar que también trabaja mucho, hace muchas aceleraciones en el partido. Es muy intenso con el balón, tiene que mejorar sin balón, pero lo puede hacer sin problema porque es un jugador que es humilde, que le gusta trabajar. Hasta ahora, está bien", dijo del brasileño.

También claro sobre el belga. "La posición de Hazard está bastante clara: puede jugar en un 4-3-3 como extremo izquierdo, o en un 4-4-2 detrás del punta. Esto puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar para jugar. Lo está haciendo y llegará también su momento".

El entrenador del Madrid también se solidarizó con Koeman tras los incidentes con los aficionados. "La sensación es que me sentía un poco molesto y por Koeman. No tiene que pasar porque no se puede tolerar la mala educación. Es un problema social, tiene razón Koeman cuando dice que no es solo un problema del fútbol, porque la falta de respeto es por la persona, no por el entrenador. Koeman no es un entrenador, es una persona que trabaja como entrenador. Entonces, cuando faltas el respeto a una persona significa que la sociedad tiene un problema".

