Castañeda: "Iriarte ha tenido una carrera con la que puede estar satisfecho"

Javier Castañeda y Javier Vicuña compartieron vestuario con Clemente Iriarte durante su etapa como jugador de Osasuna, aunque el que fuera defensa de la entidad rojilla ya tomó nota de su figura años antes, cuando Iriarte formaba parte del Rayo Vallecano.

"Cuando era pequeño iba a ver al Rayo Vallecano en Madrid con mi padre y él estaba ahí jugando. Luego marchó al Oviedo y coincidimos en Osasuna. Durante su etapa en Oviedo nos enfrentamos en un Real Madrid – Oviedo", rememora Castañeda.

El exfutbolista, que apunta que el juego con el exterior de Iriarte, "ya no se usa", desvela que compartían habitación en los desplazamientos y que el excentrocampista era un ejemplo a seguir. "Compartía habitación con él en los desplazamientos. Hacíamos antes muchos más viajes de los que hacemos ahora y hablábamos de todo, Yo tenía 24 años y él 34 o 35", matiza.

En cuanto a lo futbolístico, Iriarte "aportó una calidad muy grande y fue un jugador que le vino bien a Osasuna. Distribuía el juego y despazaba a un lado y a otro, donde estaban Echeverría o Martín, los extremos del equipo" y fuera del campo "nunca ha tenido ánimo de notoriedad y transmitía una tranquilidad muy agradable". "Ha tenido una carrera con la que puede estar satisfecho", concluye.





Vicuña: "Ha sido de los mejores jugadores que ha tenido Osasuna"



Javier Vicuña era el portero de aquel Osasuna entrenado por Pepe Alzate. El portero tenía visión del campo entero desde su posición y no duda en señalar a Iriarte como uno "de los mejores jugadores de Osasuna. Se sabía lo que hacía por lo que jugaba en el campo, no buscaba un protagonismo fuera".

Vicuña desvela que el centrocampista "una vez jugó de libre, por el toque de balón que tenía y fue de los partidos más tranquilos que he disputado" y recuerda una de las anécdotas de los viajes. "Me he tragado humos entre él e Iriguíbel en los desplazamientos. A veces compartía habitación con Iriarte y él, junto con Iriguíbel, jugaban al ajedrez y se fumaban algún cigarrillo", finaliza.