Ante Budimir: "Hemos visto las dos caras de Osasuna"

El delantero croata Ante Budimir ha comparecido en los micrófonos de 'Movistar LaLiga' después de la derrota de Osasuna en el Benito Villamarín ante el Betis, donde ha reconocido que los detalles han decantado el encuentro en favor del conjunto verdiblanco.

"Seguro que no estamos contentos. Es un partido con las dos caras de Osasuna. Por muy poco hemos pasado de meternos en el partido a perder al final. Así es la Liga, muy dura y muy competitiva y los detalles deciden y al final nos vamos a casa con cuatro goles en contra" ha comenzado valorando el espigado delantero.

Preguntado por los últimos resultados de Osasuna lejos de El Sadar, el ariete de Zenica ha apuntado que "es verdad que hemos estado muy brillantes fuera de casa, pero también hemos encontrado rivales complicados. Hoy el Betis ha estado bien, tiene mérito y tenemos que pasar página porque tenemos un partido importante en El Sadar y tenemos que seguir cogiendo puntos en El Sadar porque últimamente lo estamos haciendo".

Sobre su gol, el cuarto tanto de la temporada, Budimir ha detallado que la ejecución fue "difícil" pero añadió que "a parte de darme un plus en mi camino no sirve de mucho. Vamos a por el próximo partido".

Por último, el delantero rojillo negó que el equipo se hubiera relajado al conseguir la permanencia. "No, no queremos relajarnos. Queremos ser ambiciosos, y lo hablamos, porque estamos muy cerca de la parte de arriba, de meternos en la pelea, porque hay muchos puntos en juego todavía. Queremos ser competitivos, ganar todos los partidos. Hoy por muy poco no nos metemos en el partido, porque el rival era muy bueno, tenía mucha calidad y hay que estar siempre al 100%", ha afirmado.