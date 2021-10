La jugadora de Osasuna agradece los apoyos recibidos después de recibir graves amenazas sexuales

La jugadora de Fundación Osasuna Femenino B, increpada en el día de ayer por cinco aficionados en Cantabria, ha agradecido en las últimas horas el apoyo recibido después de que se hiciera pública una lista de las graves amenazas de índole sexual que tanto ella como las jugadoras del filial femenino recibieron en su visita al Nueva Montaña cántabro.

"Muchísimas gracias a cada uno de todo por haber sacado un poco de tiempo para apoyar a mi equipo y a mi , estamos totalmente agradecidas y esperamos que a nadie mas le ocurra lo que hemos vivido", ha publicado.

La delantera rojilla, acompañada de la delegada del equipo, denunció por escrito una serie de amenazas e insultos delictivos que recibió por parte de cinco aficionados que se encontraban subidos a una de las vallas que rodean el campo y que la colegiada del encuentro recogió en el acta del partido.

"Durante el desarrollo de la segunda parte, me percato de la presencia, fuera del recinto, de 5 chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba al menos, uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, S.D. NUEVA MONTAÑA. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mi personalmente con comentarios ofensivos. Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud, lo términos con los que se dirigían a nosotras: "te voy a violar", "vamos a violar a todo tu equipo", "súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo", "se os nota el tanga", "vamos al vestuario y te violo", "tu madre me la chupa", "tienes cara de chuparla bien"", recogía el acta.

Dichos insultos fueron publicados y compartidos en redes sociales tanto por sus compañeras como por las propias jugadoras del primer equipo femenino, que condenan y rechazan este tipo de comentarios.