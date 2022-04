Josune Urdániz: "Dependemos de nosotras mismas y vamos a ir paso a paso"

La jugadora de Osasuna, Josune Urdániz, ha comparecido en los canales oficiales de la entidad rojilla para hacer una valoración de la temporada que está firmando el conjunto rojillo, después de ganar al DUX Logroño este domingo en Tajonar, y sumar tres puntos que les han colocado en segunda posición, a un punto del líder, el Espanyol.



"Creo que el hecho de que estemos a un punto de las primeras, después de haber ganado partidos ante rivales directos, es muy importante a nivel anímico. Creo que estamos en un buen momento, tenemos que estar tranquilas porque nada está hecho, pero podemos seguir adelante y seguir luchando por eso que tanto queremos", ha comenzado exponiendo la rojilla.



Sobre el último encuentro que han disputado las rojillas, la jugadora ha reconocido que "ganar a todos los equipos que están luchando ahí arriba con nosotras es un plus. Lógicamente, el haberle dejado a cuatro puntos al DUX creo que es muy importante. Sí que es verdad que podemos hablar de quedar primeras, pero no estamos hablando de eso, sino también de esa nueva categoría que se va a crear. Entonces, el hecho de haber dejado a un equipo que también está luchando por ello a bastantes puntos de cara al equipo es una motivación", y ha añadido que "año a año vamos demostrando que las segundas vueltas se nos dan bastante mejor. Creo que el equipo coge confianza, y hace que en las últimas jornadas tire más de garra y de lo que significa el club, pero es verdad que la mente tiene que estar fría y que hay que ir paso a paso".





FEMENINO | ??? Josune Urdániz: "Quedan siete jornadas y dependemos de nosotras mismas, pero hay que tener la cabeza fría e ir paso a paso".



?? La jugadora rojilla repasa la actualidad del equipo femenino en una semana sin competición oficial. pic.twitter.com/ghBtEQPcUW — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) April 5, 2022

Las pupilas de Kakun Mainz cuentan con cuatro triunfos en los últimos cinco partidos que han disputado como locales, tras una primera vuelta un poco irregular. "Los primeros partidos que jugamos este año fueron un poco difíciles, el equipo no se sentía cómodo. Esta segunda vuelta estamos volviendo a ser contundentes en Tajonar, que está volviendo a ser nuestra sede y, ha admitido.En cuanto al nivel de la categoría esta temporada, Urdániz ha desgranado que "partiendo de que han bajado de Primera División tres equipos creo que ya la liga es más competitiva, pero el año pasado éramos dos equipos, Alavés y nosotras, las que luchábamos por el primer puesto y este año en cambio estamos seis, siete equipos luchando en los primeros puestos en una diferencia pequeña de puntos,y ha querido destacar la gran labor de Osasuna al señalar que "cuando un club lleva luchando por subir a Primera creo que es de valorar. Lógicamente nos hubiera gustado que se hubiera subido otros años, pero cuando no se logra, y sigues luchando para hacerlo, creo que es de valorar. Y eso quiere decir que aunque no se consiguiese, el trabajo está en el día a día".Por último, y sobre el final de temporada, Josune Urdániz ha sentenciado que. Pero también creemos que tenemos que tener la cabeza fría e ir paso a paso. Nosotras vamos a ir cada partido