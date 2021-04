'Nomadland' triunfa en la noche de los Oscars

"Nomadland", de la cineasta Chloé Zhao, cumplió los pronósticos y se llevó este domingo el Oscar a la mejor película en la 93 edición de los premios de la Academia de Hollywood. La cinta se ha convertido en la triunfadora de la noche al llevarse también los premios a mejor dirección y actriz principal para Frances McDormand.





"Queremos expresar nuestro agradecimiento a toda la comunidad nómada, a los que viven en la carretera, muchas gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia, de la esperanza y por recordarnos lo que de verdad significa la amabilidad". #Oscars #Oscars2021. pic.twitter.com/iZ3zmGyBpb — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) April 26, 2021

Enhorabuena a Brad Pitt por haber conocido a Youn Yuh-jung. #Oscars #Oscars2021 pic.twitter.com/lDqJArRUse — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) April 26, 2021

El emotivo discurso de Vinterberg

"Acabé haciendo esta película para ella, en su honor. Acaba de ocurrir un milagro y tú eres parte de ese milagro". Thomas Vinterberg dedica su #Oscars a su hija.?? #Oscars2021. pic.twitter.com/XgnNFhnRR5 — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) April 26, 2021

La realizadora china Chloé Zhao, la segunda mujer en toda la historia en anotarse el Oscar de mejor dirección (la primera fuepor "En tierra hostil", 2008), dedicó el premio a la mejor película de "Nomadland" a la comunidad de nómadas que retrata en esta cinta y que conoció en sus largos viajes por carretera durante el rodaje."Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza, y por recordarnos cómo es la verdadera bondad", aseguró.Por detrás de este aclamado retrato de las ruinas del capitalismo en EE.UU., que era la gran favorita en los Óscar tras arrasar en la temporada de premios de Hollywood, se situaron varias películas con dos estatuillas por cabeza.consiguió dos premios: mejor actor para Anthony Hopkins y mejor guion adaptado para Florian Zeller.también hizo doblete con los premios de mejor vestuario y mejor maquillaje, esta última una categoría en la que fue reconocido el español Sergio López-Rivera Otro par de galardones se embolsó "" con mejor montaje y mejor sonido, un apartado donde fueron galardonados los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés.Otras películas con doble estatuilla fueron(mejor fotografía y mejor diseño de producción) y "Judas y el mesías negro" (mejor canción, por "Fight for You", y mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya ).El Oscar a la mejor actriz de reparto fue a manos de la veterana actriz coreana Yuh-Jung Youn por su interpretación de una singular abuela en"No creo en la competencia... ¿cómo voy a ganarle yo a Glenn Close? Lo único es que yo he tenido más suerte", dijo en su espontáneo discurso la intérprete asiática que también tuvo un recuerdo para el presentador del premio, y productor de 'Minari. Historia de mi familia', Brad Pitt: "El premio para la mejor película internacional fue para la danesa 'Otra ronda (Druk)' dirigida por Thomas Vinterberg, que ofreció uno de los discursos más emotivos de la noche al recordar a su hija Ida,. "Acabé haciendo esta película para ella, como un monumento en su honor. Ida, acaba de ocurrir un milagro... y tú formas parte de él", proclamó.'Soul', la película de Pixar estrenada directamente en Disney+ dirigida por Pete Docter y Dana Murray, se alzó con dos Oscar, el de mejor película de animación y el de mejor banda sonora por la partitura deEl premio al mejor documental fue para 'de Pippa Ehrlich y James Reed. La cinta sobre un director de cine que entabla una curiosa relación con un pulpo mientras hace submarinismo se impuso, entre otras apelícula chilena dirigida por Maite Alberdi que contaba con producción española.La 93 edición de los Oscar se celebró este domingo con una gala muy singular que tuvo como punto central Union Station en Los Ángeles (EE.UU.) y que estuvo adaptada por completo a las medidas contra el coronavirus.