La vuelta a la 'normalidad' en los Oscar de 2022 se convirtió esta madrugada en un espectáculo diseñado para levantar los pésimos datos de audiencia del año anterior, con Will Smith ganando una estatuilla y desconcertando a los asistentes del teatro Dolby por una bofetada al comediante Chris Rock.



No hay dudas acerca de que el discurso de recepción del Oscar a mejor actor para el protagonista de "El método Williams" y la riña con Rock por bromear sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, fueron los mejores momentos de la gala de los Premios Oscar 2022.



"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith a Rock tras levantarse de su asiento y tratar de cruzarle la cara.





