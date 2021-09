Aplicaciones móviles para alquilar vehículos eléctricos

En la actualidad, el número de personas que descarga en sus teléfonos móviles aplicaciones para hacer la vida más fácil no para de crecer. Existen diversidad de tipos de apps: sanitarias, de finanzas, de juegos, de ligar, de gastronomía... y también de movilidad sostenible, que pueden servir tanto para pagar el parquímetro desde el sofá del salón, como para organizar el itinerario más corto a casa, sin atascos ni sobresaltos, o incluso alquilar vehículos eléctricos.

Zity



Zity es una aplicación muy útil para alquilar coches eléctricos y consiste en poner a disposición del usuario un coche durante todo el día.

Además, se encarga de mostrar mediante un mapa los automóviles más cercanos desde la localización en la que el cliente se encuentre, facilitando su accesibilidad.

No es necesario el uso de llaves porque el sistema se activa y desactiva desde la propia aplicación móvil. Una de sus mayores ventajas es el poder aparcar gratis en las zonas de estacionamiento regulado proporcionando una mayor autonomía. Dispone de vehículos 100% eléctricos con 0 emisiones, dotados de cinco plazas y un amplio maletero.

Acciona



Acciona es otra de las aplicaciones más utilizadas, en este caso para alquilar motocicletas eléctricas. Uno de sus objetivos principales es apostar por la movilidad sostenible, ya que únicamente utiliza motos eléctricas impulsadas por energía eléctrica de origen 100% renovable.

Cada moto dispone de un porcentaje de energía, entre 0 y 100%, que se indica en la app antes de darle al botón de alquilar, para que no haya sobresaltos y el conductor pueda calcular si es acorde al trayecto que va a realizar.

Además, los vehículos de transporte que dan servicio a las scooters eléctricos funcionan con energía totalmente limpia para apoyar al planeta y al medio ambiente.

Bird



Bird es la app indicada para alquilar patinetes eléctricos y que, a su vez, apoya a la sostenibilidad medioambiental. Sus vehículos se encuentran repartidos por más de 250 ciudades para lograr una movilidad climáticamente neutra. Uno de sus objetivos principales es ayudar a la población a disminuir la utilización del coche para evitar las emisiones de CO2 de una manera divertida y respetuosa con el medio ambiente.

Una de sus ventajas principales es que pueden estacionarse los patines en cualquier lugar, haciendo este servicio de movilidad eléctrica muy cómodo.

Lime



Lime permite el alquiler de patinetes y bicicletas eléctricos. También es una muy buena elección libre de emisiones de carbono para cualquier viaje, momento y lugar. Sus patinetes eléctricos son un medio de transporte con autonomía de unos 20 a 30 kilómetros y pueden llegar hasta alcanzar una velocidad de 25 km/h. La propia compañía se encarga de abastecer las baterías de los patinetes, al igual que sus bicicletas, pueden ser recargadas por la propia persona pedaleando o por Lime.

En definitiva, los vehículos eléctricos son el futuro, ya que tienen muchas ventajas como la eficiencia energética que es casi el doble que el de combustión interna. No contaminan porque, al no quemar combustible, no expulsan ningún tipo de gas y no dependen de energías limitadas. Además, son muy silenciosos, no vibran, no emiten calor y no necesitan circuito de refrigeración.