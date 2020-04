WhatsApp ya permite hacer videollamadas directamente desde los chats grupales

WhatsApp ha simplificado la realización de videollamadas con hasta cuatro participantes a través de los chats grupales, con la adición en los mismos de un nuevo botón. La novedad permite realizar, desde un chat grupal en el que haya un máximo de cuatro miembros, llamadas de voz o videollamadas grupales al presionar el botón respectivo que hay en la parte superior, junto al nombre del grupo, como explica la compañía en una publicación en su perfil de Twitter.





