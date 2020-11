'Demon's Souls', un precioso viaje al infierno

Estás muerto. Una frase que resume perfectamente la experiencia con 'Demon's Souls'. Estás muerto porque no tenías suficiente experiencia y no sabías que un solo golpe podía matarte. Porque intentaste enfrentarte a varios enemigos al mismo tiempo. Porque no esquivaste en el momento adecuado. Porque no estás preparado. Pero no te rendirás. Aprenderás que cada pelea es una batalla diferente. Descubrirás cómo leer el escenario e incluso llegarás a planear una ruta de escape por si fuera necesario. Desarrollarás tus habilidades, forjarás a tu guerrero con sangre, sudor, lágrimas y almas, muchas almas. Y volverás a morir.

Una mecánica de juego instigadora



'Demon's Souls' pone a los jugadores a prueba renovando un clásico instantáneo, pero no solo eso, además, lo hace con maestría. De hecho, el remake eleva a Bluepoint Games a los niveles de los mejores estudios actuales de videojuegos. Tras los éxitos de 'Uncharted: The Nathan Drake Collection' y 'Shadow of the Colossus', la desarrolladora de Texas nos ofrece una recreación, posiblemente mejor que el original, donde cada elemento es impresionante. Desde gráficos extremadamente elaborados, pasando por sonidos conmovedores y terminando por una mecánica de juego instigadora.

Los impresionantes gráficos son una de las señas de identidad de 'Demon´s Souls'. Foto: Elsotanoperdido

Es una obra brillante, fiel al original para bien y para mal. Si probaste el clásico de 2009 recordarás los patrones de los enemigos, los secretos de los pasajes ocultos, los elementos, las armas, los escenarios. Pero también te equivocaste cuando pensabas que el viaje sería menos doloroso porque la configuración tan solo se ha variado en algunos detalles, manteniendo el mismo juego. Seguramente no tenías en cuenta esos molestos planos de cámara, capaces por sí mismos de generar situaciones desastrosas, (como si el propio juego no fuera suficiente), un sistema de menús deficientes y una narrativa que no tiene intención de ser clara, porque esto también venía en el paquete.

Es posible crear un héroe con una apariencia digna



La remasterización de 'Demon's Souls' para PS5 ofrece una experiencia de próxima generación muy interesante, con efectos visuales deslumbrantes, cargas muy rápidas y funciones para el mando de control DualSense. El nivel de detalle es increíble, comenzando con las expresiones faciales en la creación del personaje. Cicatrices, marcas de expresión, tonalidades de piel y demás, se perciben realmente llamativas en PS5, con un rendimiento técnico sobradamente optimizado.

Aterradores monstruos pueblan el mundo de 'Demon´s Souls'. Foto: Elsotanoperdido

Es ese juego con el que presumir delante del cuñado para mostrarle los gráficos de nueva generación. Para esto tenemos dos opciones de configuración: cinemática, con juego en 4K nativo a 30fps, o 4K dinámico a 60fps. El primero es tremendamente tentador, ya que visualmente es muy llamativo. Pero cuando seleccionas el rendimiento y juegas a 60fps, no volverás a considerar la otra posibilidad. La diferencia es apreciable. El juego es mucho más fluido, receptivo y divertido, solo falta la aplicación de trazado de rayos. Por desgracia, el juego no contempla esta opción.

Almas por doquier



A pesar de contar con toda una tradición llena de matices, la trama de 'Demon's Souls' no es precisamente digna de alabanza. Como en otros juegos de FromSoftware (desarrollador original), la narrativa está mucho más centrada en el viaje que en la historia. El rey Allant, uno de los regentes del ficticio reino de Boletaria abusó del uso de almas para intentar hacer prosperar su reino, pero con esto despertó un demonio llamado "El Anciano", trayendo consigo corrupción y terribles monstruos.

El juego pone a prueba los límites de resistencia de los jugadores. Foto: Elsotanoperdido

Hay cinco "mundos" para explorar, vencer a los demonios, reunir almas, recolectar armas y aumentar tus habilidades. Todo maravillosamente plasmado, con edificios, pantanos, y escenarios desolados, que simplemente son dignos de admiración. El remake no tiene añadidos. Pero a pesar de las impresionantes imágenes, el alma de este juego está en su visceral jugabilidad, provocando que el jugador ponga a prueba sus límites de resistencia, persistencia y voluntad.

Conclusiones



No hay duda, 'Demon's Souls' continúa incuestionable en su propuesta. Es un viaje intimidante de aprendizaje y superación, casi una prueba de resistencia. La nueva generación nos trae increíbles gráficos, tiempos de cargas simbólicos, un diseño de sonido inmejorable y la fascinante jugabilidad del original.

No es una experiencia para relajarse. Es ganar o morir. Y sus mecánicas no están sobradas de movimientos exquisitos o vistosos. Es duro, pesado y parece que todo se propuso con esta finalidad. La fidelidad con el original también rescata los menús deficientes, mal organizados, la falta de claridad sobre cómo construir las mejores combinaciones y evolucionar al personaje. Pero esto también es parte de la experiencia. Descubrir cómo funcionan las cosas y avanzar en el viaje es una especie de ejercicio de diversión sadomasoquista. Si compras una PS5 de lanzamiento y piensas que estás preparado para un gran desafío, definitivamente vas a disfrutar (y sufrir) con el clásico de FromSoftware magistralmente rejuvenecido por Bluepoint Games.

Tráiler de PS5. Vídeo: Youtube