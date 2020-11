'The Medium': una aventura de terror entre dos mundos

Aunque el lanzamiento de 'The Medium' se pospuso hace unas semanas hasta el tramo final de enero de 2021, los amantes de los juegos de terror no tendrán que aguardar mucho tiempo antes de tener entre las manos el inquietante título desarrollado por Bloober Team, equipo responsable de entregas como 'Observer', Layers of Fear y 'Blair Witch'.

El desarrollador polaco, siempre con el ánimo de caldear el ambiente de cara al lanzamiento, ha revelado nuevos detalles ligados a la oscura aventura, que emplea la mecánica Dual Reality. Esta última, recordamos, representa una de las características distintivas de la producción de próxima generación y permitirá a los jugadores participar en dos mundos simultáneamente, el material y el espiritual. Sin embargo, la dinámica no estará constantemente disponible para el usuario.

The Medium - Dual-Reality Trailer. Vídeo: Youtube

"El juego no se plantea en Dual Reality todo el tiempo", explica Jacek Zieba, productor del proyecto. "Los jugadores pueden esperar estas mecánicas durante el 33% del título. El resto estará ambientado en una sola realidad, que es del mundo real o del mundo espiritual."

La proporción, alega Zieba, tiene su motivación en el deseo de sorprender constantemente al jugador, pero también de afrontar retos estimulantes. "¿Cómo aprovecharán los jugadores el mundo?". El miembro del Bloober Team también ofreció algunas indicaciones sobre cuánto se expande el tiempo de juego de 'The Medium', confirmando que la experiencia se puede completar entre 8-10 horas dependiendo de las habilidades del jugador.

El juego nos propone acompañar a Marianne, la protagonista del videojuego, una médium perseguida por visiones, viviendo e interactuando en dos mundos: el nuestro y el de los espíritus. Sus visiones la llevarán a un hotel abandonado en Cracovia que hace muchos años fue epicentro de una tragedia y que oculta un misterio que solo ella puede resolver.

Las visiones llevarán a nuestra protagonista a un hotel abandonado en Cracovia. Foto: Elsotanoperdido

Los jugadores tendrán acceso a estos mundos, que aportarán una perspectiva más amplia y una verdad menos simple. El estudio asegura que el juego aprovecha el hardware de Xbox Series X, con resoluciones 4K, tecnología de trazado de rayos y SSD para una experiencia cinematográfica sin cargas de pantalla. Estará disponible el 28 de enero de 2021 para Xbox Series S/X y PC.