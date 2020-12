WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles en 2021

Cada año, las aplicaciones de nuestros teléfonos móviles añaden actualizaciones y esto hace que algunos dispositivos se vuelvan incompatibles con las nuevas versiones e, incluso, algunas de ellas dejen de funcionar.

A pocas semanas de que comience 2021, WhatsApp ha dado a conocer los requisitos que deberán tener los móviles para que la aplicación siga funcionando: un sistema operativo igual o superior a la versión 4.0.3 en Android, igual o superior a la versión 9.0 en iOS o igual o superior a la versión KaiOS 2.5.1 en Linux.

Debido a estos nuevos requisitos, la aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar en los siguientes dispositivos:



Samsung Galaxy S2

Motorola Droid Razr

LG Optimus Black

HTC Desire

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

En todo caso no se trata de un apagado inmediato a partir del 1 de enero de 2021, sino que será algo progresivo. WhatsApp se podrá seguir utilizando en estos dispositivos, pero no tendrán las funciones y los arreglos de la última versión. Además, la aplicación dejará de dar soporte a esos teléfonos, por lo que los errores y problemas de seguridad que se vayan generando no se solucionarán, hasta que llegue un momento en el que dejará de funcionar.

Y, como novedad este año, la actualización afectará también a los ordenadores, de manera que WhatsApp web dejará de funcionar progresivamente en Microsoft Edge Legacy (el 9 de marzo) y en Internet Explorer 11 (17 de agosto).