Cyberpunk 2077: el futuro distópico triunfa en las consolas

Las luces de neón de "Night City", la ciudad en la que se desarrolla "Cyberpunk 2077", se enciendieron por fin el pasado jueves. El videojuego, uno de los más esperados del año, llegó tras numerosos retrasos y casi diez años de desarrollo.



Lo nuevo de Cd Projekt Red, el estudio de desarrollo polaco que creó "The Witcher", ha dado por fin a luz uno de los videojuegos más esperados del año, todo un "hype", que ha recibido 8 millones de reservas antes de su lanzamiento.



El jugador se pone a los mandos de V, un mercenario que acepta encargos y que como todo en "Cyberpunk 2077" tiene infinitas opciones de personalización, desde el pasado a su aspecto físico.



El caos y la violencia protagonizan el día a día en "Night City", una ciudad de un mundo distópico marcado por un capitalismo desbocado, que está dividido en ocho barrios.





