Las franquicias más icónicas de Bethesda aterrizan en Game Pass

La semana arrancaba con el anuncio de Microsoft confirmando que las autoridades competentes daban el visto bueno para completar la adquisición de ZeniMax Media, empresa propietaria, entre otros valiosos activos, de desarrolladoras del calibre de Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios–, así como a sus comunidades de jugadores.En la nota publicada por Phil Spencer, jefe de la división de juegos de Microsoft, el ejecutivo también anticipaba que antes de finalizar la semana, el servicio de suscripción Game Pass recibiría una nutrida batería de juegos de Bethesda. Pues bien, ya están disponibles los títulos que pasan a engordar el ya de por si extenso catálogo, los repasamos a continuación:

Serie Dishonored – con Dishonored - Edición definitiva (consola, PC, nube) y Dishonored 2 (consola, PC, nube) - La compilación incluye el galardonado 'Dishonored', así como todo su contenido adicional: 'Dunwall City Trials', 'The Knife of Dunwall', 'The Brigmore Witches' y 'Void Walker's Arsenal', además del segundo capítulo de la saga de Arkane Studios.

Serie DOOM – con DOOM (1993) (consola, PC, nube), DOOM II (consola, PC, nube), DOOM 3 (consola, PC, nube), DOOM 64 (consola, PC, nube) y DOOM Eternal (consola, PC, nube). Si por algo es conocido 'DOOM' es por su acción, frenética y asesina de demonios. Revive el nacimiento del juego de disparos en primera persona y experimenta la diversión que popularizó el género, disfruta de sus entregas y conviértete en el Asesino perfecto para conquistar todas las dimensiones. Demonios para rato€

Serie The Elder Scrolls – con The Elder Scrolls III: Morrowind (consola, PC), The Elder Scrolls IV: Oblivion (consola, PC), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (consola, PC, nube), The Elder Scrolls Online (nube, consola) y The Elder Scrolls Online (nube, consola). Comienza tu aventura con 'Morrowind', adéntrate en el mundo de juegos más rico y vibrante jamás creado de 'Oblivion' y finaliza con el ganador de más de 200 premios a Juego del año, 'Skyrim'. Incluye el juego y complementos con características nuevas como arte y efectos remasterizados, rayos volumétricos, profundidad de campo dinámica, etc. Disfruta de nuevas misiones, entornos, personajes, diálogos, armaduras, armas y más, experimentar no tiene límites.

The Evil Within (consola, PC, nube) - Experimenta una realidad inquietante con recursos limitados mientras intentas sobrevivir. Una combinación perfecta de horror y acción.

Serie Fallout – con Fallout 4 (consola, PC, nube), Fallout 76 (consola, PC, nube) y Fallout: New Vegas (consola). Arranca como único superviviente del Refugio 111 en un mundo destruido por la guerra nuclear, visita asentamientos poblados con nuevos NPC y desbloquea poderosas armas y armaduras del arsenal de la Hermandad, y no olvides pasarte por New Vegas, una ciudad en la que cavas tu propia tumba antes de que te disparen en la cabeza.

Prey (consola, PC, nube) – En el papel de Morgan Yu, habrá que usar ingenio, armas y poderes extraños para luchar contra la amenaza alienígena que se ha apoderado de la estación espacial Talos I. Explora la estación, mejora tus habilidades y descubre los secretos y peligros que encierra la estación.

RAGE 2 (consola, PC, nube) – Una aventura en el distópico mundo desprovisto de sociedad, ley y orden. La segunda entrega de la serie reúne dos potencias de estudio: Avalanche Studios, maestros de la locura del mundo abierto e id Software, creadores del juego de disparos en primera persona, para ofrecer un carnaval de carnicería en el que puedes ir a cualquier lugar, disparar cualquier cosa y hacer explotar todo.

Serie Wolfenstein - con Wolfenstein: The New Order (consola, PC, nube), Wolfenstein: The Old Blood (consola, PC, nube) y Wolfenstein: Youngblood (consola, PC, nube). La serie arranca en Europa en una misión personal para derribar la máquina de guerra fascista. Con la ayuda de un pequeño grupo de combatientes de la resistencia habrá que infiltrarse en sus instalaciones más fuertemente custodiadas. 'Old Blood' nos transporta hasta el año 1946, cuando los nazis están a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. En un esfuerzo por cambiar el rumbo a favor de los aliados, B.J. Blazkowicz debe embarcarse en una misión de dos partes en las profundidades de Baviera. Por último, ambientada 19 años después de los eventos de 'Wolfenstein II', las hijas gemelas de BJ Blazkowicz, Jess y Soph Blazkowicz, después de años de entrenamiento de su padre endurecido por la batalla, se ven obligadas a actuar.