Consulta todos los detalles sobre la prueba abierta de Final Fantasy XIV en PS5

Nos introducimos en la dimensión de los juegos de rol de Square Enix, porque la empresa ya prepara el terreno para la próxima gran actualización de 'Final Fantasy XIV Online' con el parche 5.5 que se acaba de publicar. El parche llamado "Death Unto Dawn", cierra la historia que conecta directamente con la cuarta expansión, 'Endwalker', además del esperado tercer capítulo de 'YoRHa: Dark Apocalypse', el Alliance Raid inspirado en 'NieR', creado en colaboración con Yosuke Saito y Yoko Taro. El parche también incluye cantidad de contenido nuevo para los combates, además de actualizaciones de sistema, entre otros elementos. Por ejemplo, la versión para PS5 incorporará una tasa de refresco optimizada, tiempos de carga más rápidos, resolución 4K, retroalimentación háptica de DualSense, nuevos trofeos y compatibilidad con audio en 3D.



Camino a PlayStation 5

La fecha de actualización también marca el comienzo de la beta abierta del juego para PlayStation 5. De acuerdo con la editora, y como sucede con otros títulos actualizados, quienes tengan una licencia de PlayStation 4 registrada a su cuenta podrán actualizarse a la Upgrade Edition sin coste adicional cuando comience el periodo de la beta, mientras que los nuevos también podrán descubrir el juego a través de una prueba gratis.



Contenido del parche 5.5

Misiones de la historia principal: Las expectativas de paz podrían torcerse rápidamente, ya que Fandaniel y los Telophoroi planean recrear los Final Days y en los confines del reino han surgido unas torres que no presagian nada bueno.

Alliance Raid: The Tower at Paradigm's Breach: Lo que ha descubierto la 2P vestida de blanco ha sido solo en principio de una serie de conflictos que han ido de mal en peor desde la llegada de la 2B vestida de negro, y su complejidad no para de aumentar. La gran revelación podría estar a la vuelta de la esquina.

Final de la trama de misiones "Sorrow of Werlyt": Con una armadura diamantina y un núcleo latente de color rojo como la sangre, Diamond Weapon es la culminación de un sufrimiento inimaginable.

Trial: The Cloud Deck: La llegada del arma definitiva y más letal del imperio obligará a Gaius y a los Warriors of Light a tomar los cielos a bordo de la última creación de Cid. Este Trial está disponible en las dificultades Normal y Extreme.

Dungeon: Paglth'an: Nueva Dungeon con historia en compañía de otros aventureros o con un grupo de personajes no jugadores mediante el sistema Trust.

Actualización en la trama de misiones "Save the Queen": Esta última actualización incluye, entre otras cosas, una nueva zona llamada Zadnor, un límite de rango de la resistencia ampliado y la mejora definitiva para las Resistance Weapons.

Unreal Trial: El próximo primal superpoderoso, Leviathan, ha vuelto desde 'A Realm Reborn' para atemorizar a 80 héroes, proporcionarles un gran desafío y la posibilidad de obtener recompensas únicas.

Actualizaciones para Crafters: En el parche 5.5 los Crafters podrán disfrutar de contenidos nuevos con los que conseguirán logros especiales y herramientas de fabricación.

Actualización de Ishgardian Restoration: Se acerca una nueva era para Ishgard y los Luminaries de toda Eorzea están invitados a Firmament para participar en una ceremonia que conmemora este momento tan especial. Será posible obtener recompensas por participar en los eventos específicos para Gatherers y Crafters que tendrán lugar durante estas celebraciones periódicas.

Actualización de Explorer Mode: La función Explorer Mode se amplía para incluir Dungeons de nivel 70. Explorer Mode te permite explorar Dungeons de forma segura para tomar capturas de pantalla utilizando monturas y minions. También será posible usar acciones musicales dentro de las Dungeons, como tocar un instrumento.

Nuevas Custom Deliveries: House Durendaire es considerada una de las casas más nobles e importantes de Ishgard, y Count Charlemend es el cabeza de familia. Por eso, cuando semejante personalidad merodea por Firmament, es normal que no pase desapercibido.

Antes de ir terminando, solo apuntar que la cuarta expansión de 'Final Fantasy XIV Online' anunciada recientemente, 'Endwalker', se lanzará en otoño de 2021 para PC, Mac, PlayStation 5 y PlayStation 4. La expansión promete culminar la historia de Hydaelyn y Zodiark. Traerá consigo novedades, entre las que se encuentran varios oficios nuevos, un nivel máximo más alto, nuevas zonas, ajustes en el sistema de batalla y contenidos relacionados con los combates, la fabricación y la recolección.