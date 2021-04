MLB The Show y Destroy All Humans, entre otros, de camino a Xbox Game Pass

Xbox ha anunciado la segunda tanda de juegos que se unirán durante el mes de abril al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC y Xbox Cloud Gaming. Uno de los más destacados es 'MLB The Show', título producido por PlayStation Studios que se lanzó en las consolas de la marca, pero que ahora también llega a Xbox y directamente bajo la suscripción. El juego de béisbol está disponible para descargar en Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Desafortunadamente para los que juegan en PC no se ha lanzado para Windows.

Además de la antigua exclusiva de PlayStation, Xbox Game Pass recibirá más juegos la próxima semana. El servicio incluirá el título de disparos 'Second Extinction' y 'Destroy All Humans', una versión revitalizada del clásico de la era de PlayStation 2.

Ahora para PC, 'Second Extinction' se lanzará en Xbox directamente bajo la suscripción Game Pass. El juego de disparos en primera persona trae una intensa oferta cooperativo con muchas dosis de supervivencia y dinosaurios mutantes sedientos de sangre. Además de llegar optimizado para la nueva generación, también estará disponible en Xbox One.

'Destroy All Humans' fue lanzado por THQ Nordic el año pasado en PC y consolas. Al igual que el juego original, te permite controlar a un extraterrestre con mucha mala leche que ha llegado al planeta Tierra para aterrorizar y destruir a la humanidad. El catálogo de Xbox Game Pass para PC también recibirá al independiente 'Phogs!', que ahora está disponible para la versión de consola. Además, Microsoft ha anunciado que 'Fable Anniversary' y 'Fable III' se integran al catálogo de xCloud. Repasamos la lista:

'MLB The Show 21' – Ya disponible: xCloud y consola

'Phogs!' (ID@Xbox) – 22 de abril: PC

'Second Extinction' [Game Preview] (ID@Xbox) – 28 de abril: xCloud, consola y PC

'Destroy All Humans!' – 29 de abril: xCloud, consola y PC

'Fable III' – 30 de abril: xCloud

'Fable Anniversary' – 30 de abril: xCloud

Por último, a partir de ahora, los miembros de Xbox Game Pass Ultimate podrán disfrutar también de los controles táctiles a través del juego en la nube en los siguientes títulos:

'Banjo-Kazooie'

'Battle Chasers: Nightwar'

'Killer Queen Black'

'Overcooked! 2'

'Wreckfest'

'Double Dragon Neon'

MLB The Show 21 – Tráiler