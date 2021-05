League of Legends también estrenará serie animada en Netflix el próximo otoño

La franquicia 'League of Legends' ha confirmado que llegará a televisión de manos de Netflix a través de la serie animada 'Arcane'. Buenas noticias para los seguidores del popular universo, que podrán seguir por primera vez las hazañas de sus héroes en la plataforma de vídeo en otoño de 2021. 'Arcane' está desarrollada y producida por Riot Games en colaboración con Fortiche Productions. La historia tiene lugar en la región de Piltover y su contrapartida subterránea y oprimida, Zaun; cuenta los orígenes de dos campeones icónicos de 'LoL' y el surgimiento de un poder que los separará para siempre.



Dominique Bazay, director de animación original para Netflix, comenta: "League of Legends ha inspirado un fenómeno fan y cuenta con fervientes seguidores en todo el mundo, por lo que estamos muy contentos de ser el hogar de la primera serie basada en este universo. Será un espectáculo visual plagado de emociones, que tendrá a los espectadores al borde del asiento".



Con el estreno de la serie, la desarrolladora y editora pretende continuar incrementando su número de seguidores, tanto dentro como fuera del juego. De hecho, sus vídeos cuentan con más de 14.000 millones de visualizaciones a nivel internacional, y el mundial 2020 de 'League of Legends' estableció varios récords. En total, los espectadores consumieron más de 1.000 millones de horas de contenido. La final alcanzó una media de espectadores por minuto de 23,04 millones y alcanzó un pico de 45 millones de usuarios simultáneos.