¿Qué pasa si no aceptas la nueva política de privacidad de WhatsApp?

El 15 de mayo entrarán en vigor las nuevas condiciones del servicio y política de privacidad de WhatsApp, fecha a partir de la cual el usuario perderá algunas de sus funciones en caso de no aceptarlas.



Así lo apunta la aplicación de mensajería instantánea en su blog, que avisa de que "aunque no se eliminará la cuenta de WhatsApp, "no tendrás acceso a todas las funciones" hasta que las aceptes. Así, aunque se podrán recibir llamadas y notificaciones, no se podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación hasta que se acepten las condiciones de política de privacidad.





¿Qué implica el cambio en la política de privacidad?

No hay nada que se interponga entre tú y tu privacidad. Chatear con una empresa es opcional, y los chats están claramente etiquetados en la aplicación. Tú tienes el control.



Para más información, por favor leer: https://t.co/BxhnXYL06T pic.twitter.com/UnhZunCaWg — WhatsApp (@WhatsApp) February 18, 2021

Aunque los cambios en la política de privacidad se anunciaron en enero, tras el revuelo surgido la app de mensajería instantánea, para, según subrayan "brindar suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia".Por eso, WhatsApp, para despejar dudas aclara cuá es el objetivo de este cambio en las condiciones de privacidad: "mejorar y fomentar una comunicación directa entre las empresas y negocios y los usuarios dentro de la propia aplicación". Además, según incide, cada usuariocon alguna empresa o tener la capacidad de bloquearlas.Así, cabe señalar que las medidas que adoptará la aplicación, aunque sea obligatoria la aceptación de las nuevas condiciones.