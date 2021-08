WhatsApp desactiva el doble tick azul en los audios

Puede que últimamente hayas notado que ya no aparece el doble tick azul cuando alguien escucha tu audio en una conversación privada de WhatsApp. Esto se debe a los nuevos cambios que la aplicación está realizando para mejorar la privacidad de los usuarios.

Desde hace tiempo los mensajes de texto tenían instalada la opción de quitar el click azul, un método mediante el cual se podía saber si habían leído o no tu mensaje. Sin embargo, no era de la misma manera en los audios, los cuales a pesar de tener desactivado el tick, seguían mostrándolo en color azul cuando se escuchaba el audio.

La nueva actualización de WhatsApp desactiva el tick azul en los audios

Doble tick azul en los mensajes de texto, Archivo

Ahora, según informa TuexpertoApps, con la nueva actualización de WhatsApp el tick azul ha desparecido en los audios para todos aquellos que tengan las confirmaciones de lectura desactivadas. En caso de que ambos contactos tengan activadas las confirmaciones para los mensajes de texto, el tick azul seguirá apareciendo cuando se escuche un audio.

No obstante, la actualización no afecta a los audios de grupos. Estos continuaran mostrando en azul el ícono del micrófono cuando todos los miembros del grupo hayan escuchado el audio, independientemente de tener activada o no la confirmación de lectura.

¿Cómo activar o desactivar las confirmaciones de lectura?

Doble tick azul en audios de WhatsApp, Archivo

La forma de activar y desactivar las confirmaciones es muy sencilla. En primer lugar, debemos entrar en WhatsApp y pulsar sobre los tres puntos situados en la parte superior a la derecha. Tras ello, seleccionamos 'Ajustes' > 'Cuenta'> 'Privacidad'.

Dentro de este último apartado buscamos 'Confirmaciones de lectura' y tocamos el ícono de la derecha para activar o desactivar. Si el ícono aparece en color blanco es que el tick azul está desactivado y si está en verde es que se encuentra activado.