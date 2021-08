Deep Silver y Volition confirman el regreso de Saints Row

En el marco de la Opening Night Live de Gamescom 2021, Deep Silver y Volition han anunciado el lanzamiento de 'Saints Row', un audaz reinicio de la serie con el juego homónimo programado para un estreno global el 25 de febrero de 2022. De modo que prepárate para sacudir los cimientos en un mundo criminal más grande, que mantiene, según apuntan desde la propia desarrolladora, intacta la receta de acción, crimen y humor característicos de la serie.

Saints Row transcurrirá en Santo Ileso, una ciudad ficticia en el corazón del suroeste americano. En un mundo plagado de delincuencia, en el que facciones luchan por el poder, un grupo de jóvenes amigos se embarca en su propia aventura criminal, en su intento de ascender a la cima y convertirse en alguien hecho a sí mismo. Como el futuro Jefe, con Neenah, Kevin, y Eli a tu lado, formarás Los Santos y te enfrentarás a Los Panteros, Los Ídolos y la Marshall Defense Technologies mientras construyes tu imperio por las calles de Santo Ileso y luchas por el control de la ciudad.

Para la ocasión, desde el estudio confirman el mejor y más grande campo de juego jamás creado, un sandbox enorme con apasionantes negocios secundarios, empresas criminales y misiones de gran éxito. De modo que no lo dudes, exprésate y da rienda suelta al Santo que llevas dentro, con nuevas herramientas de personalización y la opción de disputar la campaña completa con un amigo a través del juego cooperativo a lo largo de los nueve distritos del desierto del suroeste. Llegará para Xbox One y Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5 y en Epic Games Store para PC. No olvides echar un vistazo al tráiler del anuncio.