Emergen barcos hundidos en la II Guerra Mundial por la erupción de un volcán

La erupción del volcán submarino Fukutoku Okanoba en Japón, que comenzó el 13 de agosto tras 16 años de inactividad, ha provocado la creación de un islote de roca volcánica y ceniza muy cerca de la isla de Iwo Jima, en las islas Ogasawara, y también que hayan emergido una decena de barcos japoneses que se hundieron en esas aguas durante la Segunda Guerra Mundial.



35 años hacía que no se formaba una isla nueva en esta zona por el magma volcánico, pero generalmente estos pequeños terrenos ganados al mar, de poca altura, desaparecen debido a la erosión, que es lo que parece que sucederá con este islote y con los barcos emergidos. De hecho, desde la erupción de agosto la nueva isla ya ha perdido buena parte de su superficie.



Esto sucedió en agosto, pero los barcos se han descubierto ahora gracias al trabajo de reporteros de la cadena de televisión japonesa All-Nippon News, que sobrevolaron el terreno con un avión y observaron los restos de estas embarcaciones emergidas junto a la isla de Iwo Jima.





WATCH: An undersea volcano and related tectonic activity near the Ogasawara island chain in Japan has raised the island of Iwo Jima, exposing a fleet of partially sunken Second World War ships. pic.twitter.com/Sa2uFdUOqA