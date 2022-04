Twitter añadirá una opción que permitirá editar los mensajes

Twitter ha confirmado su intención de añadir la opción de editar mensajes ya publicados, aunque comenzará a probar esa función en su servicio de pago, Twitter Blue, antes de que llegue a todos los usuarios.



"Ahora que todo el mundo pregunta... Sí, hemos estado trabajando en una opción de editar desde el año pasado", aseguró la compañía a través del perfil de su departamento de comunicaciones.





1/ We've been exploring how to build an Edit feature in a safe manner since last year and plan to begin testing it within @TwitterBlue Labs in the coming months. Sharing a few more insights on how we're thinking about Edit ?? https://t.co/WbcfkUue8e