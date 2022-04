La misión Ax-1 hace historia con su llegada a la Estación Espacial Internacional

La misión espacial Ax-1 hizo historia este sábado como la primera completamente privada en llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI), donde sus cuatro astronautas serán recibidos en unas dos horas, cuando terminen las tareas necesarias para abandonar la nave.



La nave Dragón Endeavour, con cuatro astronautas de la compañía Axiom, el hispano-estadounidense Michael López-Alegría, el estadounidense Larry Connor, el canadiense Mark Pathy y el israelí Eytan Stibbe, a bordo, arribó y quedó enganchada a la EEI pasadas las 12.40 GMT.





