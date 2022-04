Despega con éxito la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional

La misión privada Axiom Space-1, Ax-1, primera con astronautas privados con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS) ha despegado este viernes con cuatro tripulantes en una cápsula Dragon. En lo alto de un cohete Falcon 9 de Space X, la nave llamada Endeavour fue lanzada a las 15.17 UTC desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.



Los miembros de la tripulación Ax-1, son el comandante Michael López-Alegría, hispano-estadouidense; el piloto Larry Connor de los Estados Unidos y los especialistas de la misión Eytan Stibbe de Israel y Mark Pathy de Canadá. La misión tendrá una duración de 10 días, ocho de los cuales serán a bordo de la Estación Espacial Internacional, donde los cuatro visitantes realizarán investigaciones científicas, divulgación y actividades financiadas por la iniciativa privada.



Está previsto que la nave Dragón Endeavour se acople a las 14.30 UTC del sábado 9 de abril con la Estación Espacial Internacional, y tendrá lugar la ceremonia de bienvenida a los nuevos visitantes por parte de los actuales inquilinos de la Estación, los siete tripulantes de la Expedición 67. Al final de su misión, su nave Dragón se desacoplará de la Estación Espacial Internacional y regresará a la Tierra, con un amerizaje en paracaídas frente a la costa de Florida.



Una curiosidad de esta misión privada es que el famoso chef José Andrés, ha preparado distintos platos y comidas adecuadas para que los astronautas puedan degustar durante su estancia en el laboratorio orbital. La colaboración surgió de la amistad entre el chef Andrés y el también español y veterano astronauta Ax-1, el Comandante Michael López-Alegría, informa la NASA.





I am so proud to be partnering with @Axiom_Space on the #Ax1 mission launching today to send foods of Spain to the @Space_Station..including paella, pisto con cerdo, jamón ibérico, marcona almonds &more! With amazing work by Chef Charisse Grey @thinkfoodgroup R&D for this project https://t.co/JgSLABiorw