Cinco bodas en cuarentena

Les ha ocurrido lo que a otras 15.000 parejas en todo el Estado: la irrupción de la crisis del coronavirus mantiene totalmente en vilo la celebración del día más importante de sus vidas. Cancelaciones, aplazamientos o suspensión de enlaces se suceden también en el mundo famosil. Todo parece indicar, tras la ampliación del confinamiento, que este 2020 nos perderemos los siguientes grandes enlaces VIP.

Tenían ya contratado el banquete, el DJ y la jugosa barra libre de después, también una pomposa ceremonia, pero la crisis mundial desatada por el Covid-19 ha aplazado sin fecha la celebración de cinco bodas VIP este 2020. La primera de ellas, la de Dave McCary y Emma Stone. La pareja del momento en Hollywood debería haberse dado el sí quiero hace ya algunos días, pero las medidas adoptadas a última hora por el gobierno de Donald Trump provocaron la cancelación in extremis del enlace. Por "responsabilidad", los confinados novios han anunciado por Instagram que, de momento, no tienen nueva fecha. Y viendo por redes su tranquilidad y sosiego, parece que no les corre ninguna prisa.

La misma que sí mostraban, en cambio, el pasado febrero Beatriz de York y Edoardo Mapelli. Su real desposorio está previsto para el próximo 29 de mayo, y aunque de momento no existe cancelación oficial, la hija favorita del polémico (y desahuciado) Eduardo de Inglaterra y Sarah Ferguson sí ha anulado la recepción oficial por el enlace. Aseguran además las malas lenguas que ya baraja otras opciones para el día más importante de su vida. Boda habrá, seguro, pero no se sabe cuándo.

Una máxima a la que también han tenido que sumarse Anabel Pantoja y su Omar. La sobrina de la más grande, llorando a lágrima viva, anunciaba en Sálvame esta pasada semana que ella y su negro (como le llama cariñosamente) ya no se casan en junio. "He hablado con la wedding planner y la voy a posponer para cuando se pueda", ha señalado vía telefónica desde las Islas Canarias, lugar donde pasa la cuarentena junto a su prometido.

Poco más de dos meses y medio faltan para el 14 de junio, fecha destinada para uno de los enlaces del año: el que iba a unir a Chenoa con el doctor Miguel Sánchez Encinas. Y aunque tampoco han anunciado de momento cancelación oficial, parece que la cantante teme que no podrá celebrarla. "Ahora mismo con lo que hay se me ha cortado todo, supongo que como a todo el mundo... Pero estoy tranquila porque lo he cogido con tiempo", ha detallado estos días, tras explicar que lo que ahora más le preocupa es la salud de su novio: "Es médico y puede estar muy expuesto al virus".

Confinados (y también muy enamorados) se muestran estas semanas en redes sociales Katy Perry y Orlando Bloom. Y eso que poco después de anunciar su embarazo, la famosísima cantante también se ha visto obligada a retrasar su deseado bodorrio con el guaperas de Bloom. Un enlace que iba a tener lugar en Japón (son de facilitar el traslado a los invitados, como ven), pero que visto el panorama de cuarentena internacional tendrá que festejarse tras el nacimiento de su primer retoño. Una vez superemos esta situación de total excepcionalidad que lo barniza todo. #EsteVirusLoParamosUnidos.