Feliciano López y Sandra Gago enseñan por primera vez a su hijo y sus fans tienen claro a quién se parece

Feliciano López y Sandra Gago se convertían por primera vez en padres hace casi un año. El pasado 4 de enero llegaba al mundo el pequeño Darío en el Hospital Quirón de Madrid y dos días después partía rumbo a su hogar junto a sus progenitores que entonces hablaban así de su hijo: "Es buenísimo, nos deja dormir a ratos" comentaban.



Sandra y Feliciano son una pareja muy discreta y prefieren no compartir demasiada información respecto a su vida personal, por lo que apenas suben fotografías a las redes sociales en las que aparezca el pequeño Darío para proteger su intimidad.



Sin embargo, con motivo de la Navidad han querido hacer un pequeño regalo a todos sus seguidores que estaban deseando poder conocer por fin al niño del matrimonio que está a punto de cumplir su primer año de vida.



ASÍ ES DARÍO

A LA NIEVE PARA RECIBIR EL 2022

, que aparece ataviado con un simpático disfraz de reno, junto a un mensaje en el que desea a sus fans que pasen unas felices fiestas: "" escribía Sandra junto a la imagen.y los comentarios sobre el parecido del bebé no se han hecho esperar.Algunos rostros conocidos como Paula Echevarría o Maribel Nadal no se podían resistir a dedicar unas palabras al pequeño: "Qué guapo está. Espero que estéis todos bien" comentaba la hermana de Rafa Nadal.Pero no solo los famosos han querido dar su opinión, y m: "Es igual que su padre, los mismos ojos y el mismo gesto" se podía leer en uno de los comentarios, mientras otra fan escribía:, algo con lo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo, parece que en el aspecto físico, el bebé no ha heredado mucho de su madre.y en sus redes sociales no ha dudado en compartir lo feliz que se siente en estos momentos: "No se me ocurre nada que pueda mejorar esto" decía Feliciano en una imagen junto a su hijo., por su parte, también ha querido mostrar cómo disfrutan de estos días de descanso yy recargando las pilas para recibir el nuevo año.