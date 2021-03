Andrea Abasolo: "El mundo digital en la radio me parece creativo y eficaz"

Andrea Abasolo asume con naturalidad la conexión entre el mundo tradicional de la radio y el reto digital. Tiene 29 años, es activa, dinámica, y cree que la información tiene que dimensionarse más allá de todo lo que hasta ahora era conocido. Conecta a los oyentes de Onda Vasca con las redes sociales, donde no solo prima la voz, sino también la imagen. Sabe lo que gusta a los internautas y los temas que quieren seguir. El fútbol es uno de los ingredientes más preciados para comentar, pero también lo son las claves que a diario da Javier Vizcaíno o los vídeos de los reportajes que la emisora hace en la calle.

¿Cuál va a ser su función en esta nueva etapa de Onda Vasca?

Soy responsable de la multiplataforma y me encargo de las redes sociales y de la web. Resumiendo, estaré en el lado digital de la radio. Es un proyecto ilusionante y que tiene mucho que ver, o todo que ver, con la realidad que vivimos desde hace ya algún tiempo en el mundo de la radio.

¿Nuevos tiempos?

A los que todos nos tenemos que adaptar. No es lo mismo lo que tenemos en 2021 que lo que teníamos en 2010. Ha avanzado todo, desde los móviles a los ordenadores. También hemos avanzado en cuestión de redes sociales, de las webs. Ahora estamos totalmente conectados y es algo que no puede ser ajeno a una emisora de radio. Por supuesto, Onda Vasca está inmersa en ese proceso de cambio y de adaptación a las nuevas necesidades de los oyentes.

Hasta hace unos años la radio era solo audio.

Eso de solo oír y no poder ver, casi tocar, a día de hoy, y entre comillas, estaría anticuado. Una emisora, en estos momentos, tiene que contar con vídeos, con canales con los que podamos interactuar con el oyente en Facebook o YouTube, por poner dos ejemplos. Profesionales y oyentes nos tenemos que ir amoldando a lo que la vida nos va trayendo, y ahora, lo que la vida nos trae es un mundo interconectado.

¿Resulta complicado mantener esa interconexión al día?

Es estar siempre disponible para que todo se conecte a la perfección y nuestros oyentes tengan toda la información disponible en los canales con los que trabajamos, y que la tengan casi al minuto. En mi caso, me amoldo a las necesidades de cada día. No hay una jornada que sea igual que otra, la actualidad es la que manda y en Onda Vasca todos nos ceñimos a lo que está ocurriendo. Mi trabajo consiste en subir a las redes sociales todos los temas importantes que mis compañeros trabajan. Supone, por tanto, estar conectadak a ellos durante toda la jornada.

¿Qué temas son los que más interesan o tienen mayor respuesta en redes sociales?

La clave del día con Javier Vizcaíno es muy seguida. Gustan mucho las salidas a la calle y nuestros seguidores están muy interesados en ver los vídeos que se hacen de las informaciones que damos en la emisora. Qué decir del deporte, por supuesto que es una de las áreas que más interesa, sobre todo el fútbol, y cuando hay un partido la gente se muestra muy interesada en las redes. El fútbol da mucho calor a la radio más tradicional y también es lo que más se sigue en redes sociales. A la gente le gusta comentar lo que diga José Manuel Monje (Athletic) o Juanjo Lusa (Real Sociedad).

¿Era este tipo de trabajo el que soñaba cuando estaba en la facultad? ¿Se imaginaba la radio de esta forma en 2013, cuando finalizó la carrera?

Para nada. Han pasado ocho años y la radio de entonces no tiene nada que ver con la de ahora. Hay un acelerón tecnológico que entonces se podía presentir, pero nada más. Además, no tiene nada que ver lo que te enseñan en la facultad con lo que tú esperas hacer y lo que luego es la realidad.

¿Ha cumplido sus expectativas con la realidad profesional que vive?

Creo que sí en cada una de las etapas que he pasado desde que acabé en la facultad. Ocurre también que lo que menos te esperabas es al final lo que más te llena. Estoy encantada del punto en el que estoy. Es obvio que con esto no podía soñar en 2013, porque la realidad en todos los aspectos ha cambiado mucho y la radio no ha sido ajena a las evoluciones que han ido surgiendo. Estamos en constante movimiento y muchas de las cosas que ahora hacemos no podían pensarse hace siquiera cinco años.

¿Cómo dibujaba su futuro profesional?

Hasta hace cuatro días pensaba en la radio como siempre la habíamos concebido: crónicas, informativos, ruedas de prensa€ ¿Redes sociales o sumergirme en este mundo digital? De repente se me ha puesto esta oportunidad a tiro y me encanta. Hago lo que me gusta, lo que me hace disfrutar. El mundo digital en la radio me parece muy creativo y eficaz, y unido a la fórmula más tradicional puede ser un universo accesible para todos los oyentes. Esta nueva forma de concebir Onda Vasca hace que todos estemos más conectados y me alegro, creo que es el presente y el futuro de la información.

¿Un reto?

Totalmente. Pienso que en momentos será complicado, en momentos será sencillo, pero creo que este reto va a ir bien. Sobre todo porque es importante que nos adaptemos a los gustos de todos los que estén interesados en conectar de una forma u otra con Onda Vasca.

¿Era la radio el medio con el que soñaba cuando comenzó a estudiar Ciencias de la información?

Siempre. A muchos les gustaba más la tele, pero a mí no. Está bien, pero lo que yo quería era trabajar en la radio. En mi casa la radio se escuchaba durante todo el día, en mi casa nunca ha habido televisión en la cocina, pero sí que estaba siempre puesta una radio. Cuando mi padre me llevaba al cole de pequeña también la escuchaba. La radio forma parte de mi vida desde que era una niña, y estoy satisfecha de que se haya convertido en algo tan importante en mi vida profesional. Estar siendo parte de los cambios que está sufriendo, de esta evolución que no va a parar en ningún momento, es algo que me pone muy contenta.

¿Cree que llegarán más cambios digitales, o estamos alcanzando la estabilización?

Supongo que vendrán más, aunque no sé si tan exagerados como lo actual, pero depende del plazo que nos pongamos para analizar. En 2010 no nos hubiéramos imaginado la radio que estamos haciendo en Onda Vasca ahora. Nadie se imaginaba que desde la radio también íbamos a hacer vídeos o que nos íbamos a conectar de esta forma con las redes sociales. Habrá más cambios, sí, pero estamos preparados para todo lo que venga.