¿Qué fue de Tinieblas González?

"Dudo de que me surja nada después de esto, pero tampoco sirve de nada hacer cosas que no me interesan o hacerlas de una manera que no me gusta. Para eso prefiero trabajar en una panadería", aseguraba Tinieblas González en una extensa rueda de prensa en Bilbao un lejano 14 de septiembre de 2011.



El director laudioarra era consciente de que sus críticas contra la industria del cine en el estado iban a suponer su entierro y de que se le iban a "cerrar las puertas para poder hacer cine en España". Sin embargo, eso al realizador alavés le dio igual. Prefirió mantener su integridad antes de pasar por el aro de la industria tras lo sucedido con su película 'Alma sin dueño', una cinta que acabó de rodar en 2009 y que estuvo envuelta en la polémica.







Fue estrenada a sus espaldas, sin contar con el visto bueno del realizador vasco, todo con el objetivo de poder recibir la subvención del Estado y recaudó tan sólo 92 euros. Una chapuza total en la que la calidad del filme dio igual a unos productores que tan sólo buscaban el máximo rendimiento económico tal y como denunció Tinieblas hace ya diez años. "El beneficio de las productoras españolas de cine sale de las subvenciones públicas que reciben y no de lo recaudado en taquilla. Por esosin importarles la calidad del producto final".